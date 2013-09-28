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رئيس حى العجمى يلتقى الأهالى فى مؤتمر جماهيرى لبحث مشاكلهم

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رئيس حى العجمى يلتقى الأهالى فى مؤتمر جماهيرى لبحث مشاكلهم رئيس حى العجمى يلتقى الأهالى فى مؤتمر جماهيرى لبحث مشاكلهم

عقد اللواء علاء يوسف، رئيس حى العجمى بالإسكندرية، مؤتمرا جماهيريا مع أهالى وادى القمر عصر اليوم السبت، لمناقشة طبيعة الأوضاع بالمنطقة، والبحث عن إيجاد الحلول لهذه المشكلات التى تؤرق أهالى العجمى، مثل مشكلة الصرف الصحى وتلوث مياة الشرب وازدحام المرور، وأيضا مناقشة إصلاح شارع السد العالى بمنطقة وادى القمر، والحد من هذه المشكلات التى تتصاعد أمام المكتب التنفيذى للحى.

وأكد علاء يوسف، رئيس حى العجمى، فى تصريح له، على ضرورة تكاتف جميع أطياف المجتمع المدنى من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل المناطق العشوائية وسبل حلها، كما أكد على تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية والشباب السكندرى الذى أثبت كفاءته خلال ثورة يناير العظيمة مرورا بثورة يوينو المجيدة، والتخلص من الإهمال والتسيب المتراكم من الأنظمة السابقة.

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