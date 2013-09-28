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سحب مركب الصيد الجانحة بساحل الضبعة منذ 9 أشهر

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سحب مركب الصيد الجانحة بساحل الضبعة منذ 9 أشهر سحب مركب الصيد الجانحة بساحل الضبعة منذ 9 أشهر

تمكنت معدات برية وبحرية فى تنفيذ عملية إنقاذ بحرى بشواطئ مدينة الضبعة والنجاح فى سحب السفينة (يلوسى 1)، الجانحة منذ 9 أشهر على سواحل مدينة الضبعة، بسبب شحوطها وتعطل محركها.

حيث قام مركب جر بسحبها إلى المياه بمساعدة معدات برية قامت بدفع المركب باتجاه البحر، وتم قطرها إلى ميناء أبى قير البحرى لإصلاحها، وبذلك تنتهى معاناة 11 من البحارة من طاقم المركب، الذى ظل يعانى طوال 9 أشهر مكوثها على سواحل الضبعة فى ظل عوامل القس المتغيرة.

وكان عدد من أهالى الضبعة طوال هذه الفترة يقومون بمساعدة طاقم المركب وتوفير بعض احتياجاتهم والسعى لدى الجهات المختلفة لتقديم المساعدة لطاقم المركب والعمل على سحبها وإعادتها للبحر مرة أخرى.

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