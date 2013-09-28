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"كمل جميلك" تجمع 150 ألف استمارة لترشيح السيسى رئيسا بالشرقية

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"كمل جميلك" تجمع 150 ألف استمارة لترشيح السيسى رئيسا بالشرقية "كمل جميلك" تجمع 150 ألف استمارة لترشيح السيسى رئيسا بالشرقية

انطلقت اليوم حملة "كمل جميلك" بالشرقية، لدعم ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، رئيسا للجمهورية. وقال حشاد عبد الله، المتحدث الإعلامى باسم الحملة بالشرقية، إن شباب الحملة تمكنوا من جمع 150 ألف استمارة من مدينة بلبيس، دون النزول إلى القرى الكبرى مثل أنشاص والعدلية.

ومن جانبه أكد وليد صالح، المنسق العام للحملة بالشرقية، أنه تم نفاذ كمية الاستمارات الموجودة، وجارى طبع كميات كبيرة حتى نكون عند حسن ظن المحبين لبلادهم والباحثين عن الاستقرار، بعد أن تمكنت الحملة من جمع 150 ألف استمارة من مدينة بلبيس، مما يؤكد أن المواطنين ترسخ فى وجدانهم أن الفريق السيسى هو القادر على الخروج بالبلاد من تلك الأزمة التى نعيشها.
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