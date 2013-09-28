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رئيس الدولة يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لباكستان

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رئيس الدولة يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لباكستان رئيس الدولة يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لباكستان

 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر تقوم هيئة الهلال الاحمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الزلزال الذي تعرضت له باكستان مؤخرا وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ويتولى مكتب هيئة الهلال الاحمر في باكستان بتوفير المساعدات والمواد الاغاثية التي تشمل الخيم والبطانيات والطرود الغذائية والصحية.
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