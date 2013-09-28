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وزير التموين: عصافير العالم شكرتنى بسبب ترك القمح دون تخزين

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وزير التموين: عصافير العالم شكرتنى بسبب ترك القمح دون تخزين وزير التموين: عصافير العالم شكرتنى بسبب ترك القمح دون تخزين

قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير ، إنه يُحارَب من «طوب الأرض»، بسبب محاربته الفساد، وإنه ليس راضيا عن منظومة الخبز، وإننا نعيش فى مأساة، بسبب رغيف الخبز السيئ جدا.

ومازح «أبوشادى» الصحفيين، خلال افتتاحه صومعتين لتخزين القمح بسعة 30 ألف طن لكل صومعة، بمحافظة كفر الشيخ، قائلا: «عصافير العالم أرسلت لى رسائل شكر، بسبب ترك القمح فى الخلاء دون تخزينه فى صوامع»، لافتا إلى أنه تم إنشاء 24 صومعة حتى الآن بتكلفة 2 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة إنشاء الـ50 صومعة 4 مليارات جنيه.

وأوضح «أبوشادى» أن تكلفة إنشاء الصومعتين، اللتين تم افتتاحهما برفقة محافظ كفر الشيخ، المستشار محمد عزت، 121 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه طلب من هيئة السلع التموينية، بشكل عاجل، التحرك لدى جميع الأسواق، التي يتم التعامل معها في استيراد القمح، والاستفادة من جهاز التمثيل التجارى بهذه الدول، حتى يمكن الحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار، خاصة أن من أكبر الدول المستوردة للقمح، وأي دولة ترغب في التعامل معها، وتنفيذ صفقات سريعة لزيادة المخزون من القمح، موضحا أنه تم التعاقد على استيراد نحو 850 ألف طن بدأت تصل إلى مصر، والتعاقدات مستمرة للوصول إلى مخزون لا يقل عن 6 ملايين و500 ألف طن، خلال الفترة الحالية.

وتابع «أبوشادى» أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع التموينية، خاصة القمح، وسيتم سداد المستحقات المالية لأي تعاقدات فورا للموردين، وتتم أيضا دراسة أفضل الأساليب، خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لزيادة الإنتاج المحلي من القمح خلال العام.

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