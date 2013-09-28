سامر المصري وكاريس بشار ونسرين طافش إلى الواجهة من جديد

بعد غياب تام عن موسم الدراما السورية الفائت في عام 2013، يعود نجوم سوريّون إلى الواجهة من جديد ليتصدرّوا بطولات الأعمال السورية الجديدة المزمع عرضها في موسم رمضان 2014 المقبل، ومن أبرزهم: كاريس بشار، نسرين طافش، سامر المصري، عبد المنعم عمايري، والمخرجة رشا شربتجي.

الفنانة كاريس بشار التي غابت خلال الموسم الفائت عن الدراما السورية، بسبب إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، عادت مؤخّراً إلى دمشق، وتمّ ترشيحها لبطولة مسلسل "خواتم"، للمخرج ناجي طعمي، لتوافق بعد ذلك على أداء دور البطولة في العمل السوريّ، الذي سيتم تصويره في الفترة المقبلة.

كذلك تناقلت وسائل إعلامية موافقة الفنان عبد المنعم عمايري على الانضمام إلى قائمة أبطال مسلسل "خواتم"، بعدما غاب العام الماضي كليّاً عن الدراما السوريّة، بسبب تنقله بين دبي وبيروت، برفقة زوجته الفنانة أمل عرفة.

أمّا الفنان السوري سامر المصري، الذي غاب خلال الموسم الماضي عن الدراما السورية، ويبدو أنّه استغنى نهائيّاً عن مشروع "أبو جانتي"، فسيعود هذا العام في مسلسل جديد، يحمل عنوان "الحرملك". ويتحدّث العمل عن العصر المملوكي، ويتمّ تصويره في المغرب، وسيتولى الإخراج الفنان سيف الدين سبيعي.

من جهة ثانية، تعود الفنانة نسرين طافش لتتصدّر الواجهة الإعلامية من جديد، بعد أن وافقت على تأدية دور البطولة في عمل عربيّ مشترك هو الأول من نوعه، وتحت إدارة مخرج إسباني، حيث تؤدّي طافش شخصيّة "كاتيا" ذات الماضي المجهول الذي يشكّل لغزاً كبيراً في العمل.

وعلى صعيد المخرجين والإخراج، تعود المخرجة رشا شربتجي للإخراج هذا العام، بعدما اعتذرت العام الفائت عن استكمال مشروعها "ولادة من الخاصرة"، في جزئه الثالث والأخير، حيث تحضّر لتخوض أولى تجاربها الخليجية في "وش رجعك" المقتبسة من قصة وأشعار محمد سعيد الضنحاني، فيما يتولى كتابة السيناريو والحوار الدكتور رياض نعسان آغا.

وتصف المخرجة شربتجي اختيارها لإخراج عمل خليجي بالخطوة الجديدة على صعيد تجربتها الفنّية في الدراما العربيّة، بعد تجاربها في الدراما السوريّة والمصريّة.