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تكريم الممثلة أحرار في مهرجان "الواحة" السينمائي

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تكريم الممثلة أحرار في مهرجان "الواحة" السينمائي تكريم الممثلة أحرار في مهرجان "الواحة" السينمائي

يكرّم المهرجان الوطني الثاني لسينما "الواحة"، الذي سينظم بمدينة "طاطا"، جنوب المغرب، في الفترة ما بين 29 أكتوبر و 2 نوفمبر، الممثلة لطيفة أحرار، اعترافاً بما قدّمته من أعمال فنية للمسرح والتلفزيون والسينما، حيث سيكون لأحرار موعد مع جمهورها للاحتفاء بها، يوم اختتام المهرجان في أجواء من طقوس أهالي هذه المنطقة الصحراوية، التي تشتهر بنخيلها.
وقد اعتبرت أحرار دعوة "جمعية نبراس" المنظمة للدورة لتكريمها التفاتة طيبة ولطفاً من هذه الجمعية، موضحة أنّ هذا التكريم سيكون فرصة للتواصل مع جمهورها ومثقفيها من أجل إنجاح هذا الموعد السينمائي الذي يستحضر العديد من الوجوه السينمائية المعروفة من ممثلين ونقاد..".
وإلى جانب المسابقة المتعلقة بنيل جوائز الأفلام القصيرة، والتي تدور أحداثها حول تيمة الواحة، فإنّه سينظم "عرس الحناء" احتفاء من إدارة المهرجان بشجرة الحناء التي تشتهر بها مدينة "طاطا"، كما ستنظم مسابقة لاختيار ملكة جمال الحناء، وهي مسابقة ستكون مفتوحة فقط للفنانات والعاملات في حقل السينما.

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