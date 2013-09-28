السعودية: ارتفاع عدد المصابين بـفيروس "كورنا"إلى 110 حالات

الرياض (د. ب. أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "السبت"، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 110 حالات توفى منها 49 ، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات جديدة فى العاصمة الرياض.

وقالت وزارة الصحة السعودية، فى بيان لها نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت إنه فى إطار أعمال التقصى الوبائى والمتابعة المستمرة، التى تقوم بها وزارة الصحة لفيروس كورونا الجديد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بالفيروس بمنطقة الرياض".

وأكدت الوزارة أن "عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 110، توفى 49 منهم منذ اكتشاف فيروس كورونا فى المملكة فى سبتمبر 2012".

وكانت آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية أكدت وفاة 52 شخصا من أصل 110 حالات مؤكدة فى العالم، جراء الإصابة بفيروس كورونا الذى يؤدى إلى مشاكل تنفسية وقصور كلوى سريع، والسعودية هى البلد الذى يسجل غالبية الحالات.