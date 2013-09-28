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مسئول محلى يطالب بتكثيف تواجد الجيش اللبنانى فى بعلبك

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مسئول محلى يطالب بتكثيف تواجد الجيش اللبنانى فى بعلبك مسئول محلى يطالب بتكثيف تواجد الجيش اللبنانى فى بعلبك

بيروت (أ. ش. أ)

طالب محمد بيان المختار السنى لمدينة بعلبك "العمدة" الجيش اللبنانى بتكثيف تواجده فى المدينة لإنهاء الاشتباكات، التى تشهدها المدينة، مشيرا إلى أن اشتباكات متقطعة مازالت تدور.

وقال بيان، إنهم على تواصل مستمر مع حزب لله للعمل على إنهاء الاشتباكات، موضحًا أن الحزب أبلغهم بأن طرفا ثالثا أو طابورا خامسا يدخل على الخط لإشعال الوضع.

وأضاف أن الجيش موجودة فى المدينة فى بعض المناطق ولكن يجب تكثيف نزوله.

وأوضح أن الأمر بدأ بمعركة بين عائلتى الشياح، وقدوره جرى خلالها تبادل إطلاق نار أدى إلى مقتل عناصر من حزب الله على أحد الحواجز، مشيرا إلى أن فعاليات المدينة فى اجتماعات طارئة للسيطرة على الوضع.

وأشار إلى أن المصابين فى الأحداث هو أبو طارق الشياح مسئول الجماعة الإسلامية بالمنطقة.
> وأوضح أن القتلى هم عماد بلوق، هشام وهبة، (من حزب الله) وعلى مصطفى الرفاعى، على المصرى، ومحمد على صلاح (سنة).

يشار إلى مدينة بعلبك ذات أغلبية شيعية، فيما تقدر نسبة السنة بالمدينة نحو الثلث أو أكثر.

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