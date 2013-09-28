الشرطة السودانية: معظم تظاهرات الأمس كانت سلمية وقمنا بحمايتها

الخرطوم فى (أ. ش. أ)

أكدت رئاسة قوات الشرطة فى السودان هدوء الأحوال الأمنية واستقرارها بكل ولايات البلاد، وأن الحياة تسير فيها بصورة طبيعية.

ونقلت "الفضائية السودانية"، اليوم السبت، عن بيان للشرطة ناشدت فيه كافة المواطنين بعدم الالتفات للشائعات والتحريض ودعوات المشاركة فى التظاهرات غير القانونية وتفويت الفرصة على من يسعون لإشاعة الفوضى والانفلات الأمنى وعدم الالتفات لما تبثه بعض الفضائيات ووسائل الاتصال بصورة تفتقر للمصداقية والدقة والمهنية لإثارة الرأى العام.

وأشارت الشرطة إلى أن بعض محليات ولاية الخرطوم شهدت أمس الجمعة تظاهرات متفرقة كانت فى معظمها سلمية وقامت الشرطة بحمايتها، وفى الوقت نفسه عمدت الشرطة إلى تفريق بعضها، والذى جنح للتخريب وقفل الطرق وإثارة الفوضى مستخدمة فى ذلك الغاز المسيل للدموع بصورة محدودة مستصحبة فى كل عملياتها وكلاء النيابة، والذين قاموا بمخاطبة التجمهرات بعدم قانونية هذه التظاهرات، ومن ثم أصدروا التوجيهات بتفريقها.

وأضاف البيان أن الشرطة ستواصل حملاتها ضد العصابات والمجرمين، الذين نهبوا وسرقوا فى الأيام الماضية وألقت القبض على عدد منهم واستردت كمية كبيرة من المسروقات العامة والخاصة، كما تشير إلى إصابة عدد محدود من المواطنين والشرطة.

وتابع البيان أن جهة مجهولة قامت بإطلاق أعيرة نارية فى مواجهة مجموعات من المتظاهرين فى محليات الخرطوم وبحرى وكررى وأمبدة، مما أدى إلى وفاة 4 من المواطنين سائلين لهم الرحمة والمغفرة نقلت جثامينهم للمشرحة وجارى التحقيق لمعرفة هوية هذه الجهة.