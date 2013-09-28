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وزيرالتموين: الحكومة السابقة نصبت علي الشعب بـ”الزيت”

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وزيرالتموين: الحكومة السابقة نصبت علي الشعب بـ”الزيت” وزيرالتموين: الحكومة السابقة نصبت علي الشعب بـ”الزيت”

أبو شادي في الزيارة

قال اللواء دكتور محمد أبوشادي وزير أنه  من العيب أن يكون رغيف غير حضاري ولايليق بالمصريين مشيرا أثناء زيارته لمحافظة كفر الشيخ أنه وافق علي  زيادة حصة المحافظة لـ500طن من الدقيق .

وأضاف أبو شادي خلال زيارته للمحافظة “: نتجه لإقامة مخابز مليونية لإنتاج رغيف مصري وهناك من لايريد هذا الأمر .

وأشار الوزير عندما يتم توزيع حصص الدقيق يراعي المحافظات فمحافظات الدلتا تعتمد على الأرز ولكن الصعيد يعتمدون على الخبز وغيره فلابد من مراعاة ذلك ،مضيفا إلي أنه سيتم إرسال  أكبر شعبة لتوزيع اللحوم مع المحافظ للجلوس معه .

وأشار أن هناك فساد في منظومة السلع التمونية  فعلى المواطن صرف مقررات البطاقة في أي محل بمقدار الدعم ليتمكن من إستبدال  أي سلعة مقررة بسلعة أخرى بنفس قيمة الدعم ومن يريد أن يكون ضحية البقال فليبقي عليه .

وأضاف الوزير أن مشكلة البترول من البوتجاز عبارة عن 50% استراد والأخرى انتاج محلي  مؤكدا أنه تم الإتفاق علي توفير الإحتياجات قبل دخول النوات وموسم الشتاء  حتى لاتحدث أزمة في البوتجاز .

وأكد أبو شادي  أن السابقة نصبت علي الشعب بالزيت وقالو ” نعمل علي توفير  زيت عباد شمس  ليتم توزيعه على المواطنين”.

وأضاف أبو شادي قائلا”: زيت عباد الشمس لايأتي إلا من من أمريكا الأتينية ويأخذ شهر شحن من منطقة  بحر قزون وتنتج لمدة 3شهور فقط والزيت أغلى من الزيت العادي حوالي من  100 لـ150 دولار في الطن ولايتحمل الحرارة وليس له طعم وهو يتبخر مع الحرارة بالإضافة إلي  تخفيض  الكمية من كيلو لأقل من لتر لتوفير مليار و8 من عشرة فالزيت لايوفي حاجات المواطنين مما أدى لعجز  ونحن نحتاج  88ألف طن شهرياً  لذلك جاء العجز في الشهرين الماضيين ولكن الوزارة عملت علي توفير الزيت من خلال شراء 60ألف لتر.

 

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