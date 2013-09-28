وزيرالتموين: الحكومة السابقة نصبت علي الشعب بـ”الزيت”

قال اللواء دكتور محمد أبوشادي وزير التموين أنه من العيب أن يكون رغيف مصر غير حضاري ولايليق بالمصريين مشيرا أثناء زيارته لمحافظة كفر الشيخ أنه وافق علي زيادة حصة المحافظة لـ500طن من الدقيق .

وأضاف أبو شادي خلال زيارته للمحافظة “: نتجه لإقامة مخابز مليونية لإنتاج رغيف مصري وهناك من لايريد هذا الأمر .

وأشار الوزير عندما يتم توزيع حصص الدقيق يراعي المحافظات فمحافظات الدلتا تعتمد على الأرز ولكن الصعيد يعتمدون على الخبز وغيره فلابد من مراعاة ذلك ،مضيفا إلي أنه سيتم إرسال أكبر شعبة لتوزيع اللحوم مع المحافظ للجلوس معه .

وأشار أن هناك فساد في منظومة السلع التمونية فعلى المواطن صرف مقررات البطاقة في أي محل بمقدار الدعم ليتمكن من إستبدال أي سلعة مقررة بسلعة أخرى بنفس قيمة الدعم ومن يريد أن يكون ضحية البقال فليبقي عليه .

وأضاف الوزير أن مشكلة البترول من البوتجاز عبارة عن 50% استراد والأخرى انتاج محلي مؤكدا أنه تم الإتفاق علي توفير الإحتياجات قبل دخول النوات وموسم الشتاء حتى لاتحدث أزمة في البوتجاز .