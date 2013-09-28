بريطانيا تعلن وفاة سادس مواطنيها في حادث مجمع “ويست جيت” بالعاصمة الكينية

أعلنت الخارجية البريطانية اليوم وفاة سادس مواطنيها في حادث مجمع “ويست جيت” التجاري في العاصمة الكينية نيروبي، والذي تعرض لهجوم من قبل مسلحين تابعين لجماعة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” اليوم السبت عن المتحدث باسم الخارجية البريطانية قوله “قلوبنا ومشاعرنا مع أسرة الفقيد في تلك الظروف الصعبة”، وأشارت الخارجية إلى أنها لا تستبعد احتمالية إرتفاع حصيلة الضحايا من رعاياها جراء هذا الحادث.

وكانت حركة الشباب الصومالية قد أعلنت مسئوليتها عن الحادث، الذي راح ضحيته 61 مدنيا على الأقل بينهم 6 من القوات الكينية و5 مقاتلين، فيما أعلن زعيم الحركة أحمد عبدي جودان أن تنفيذ هذه العملية جاء ردا على التدخل العسكري لكينيا في الصومال.

أ ش أ