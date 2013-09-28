وزير العدل الفلسطيني يطلع مسؤول أوروبي على المعوقات التي تواجه الطب الشرعي

أطلع وزير العدل الفلسطيني علي مهنا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي للطب الشرعي البروفيسور دوارت نونو فييرا على واقع الطب الشرعي الفلسطيني وما يعانيه من معوقات سواء بسبب الاحتلال الإسرائيلي أو النقص في الأطباء الشرعيين والمعدات والتجهيزات اللازمة .

وأكد مهنا خلال لقائه اليوم ” السبت ” في رام الله مع المسئول الأوروبي ، أهمية الطب الشرعي كعامل رئيسي في المحاكمات التي تقف عند التقرير الطبي الصادر ، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قدم الكثير من الجهود الهامة في مجال الطب الشرعي في فلسطين ، مؤكدا أنه خلال السنوات القادمة ستكون هناك نقلة نوعية في هذا المجال .

ومن جانبه .. أوضح فييرا أنه أعد تقريرا تقيميا حول واقع الطب الشرعي في فلسطين حيث تضمن التقرير نقاط الضعف والقوة واهم المقترحات التي ستسهم في النهوض في منظومة الطب الشرعي خلال السنوات القادمة .

أ ش أ