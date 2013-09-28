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ضبط قيادى إخوانى و5هاربين من قسم الواسطى متهمين بأحداث طائفية ببنى سويف

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ضبط قيادى إخوانى و5هاربين من قسم الواسطى متهمين بأحداث طائفية ببنى سويف ضبط قيادى إخوانى و5هاربين من قسم الواسطى متهمين بأحداث طائفية ببنى سويف

ارشيفية

ألقت قوات الجيش والشرطة القبض على  الدكتور عطوة ياسين القيادى الإخوانى أثناء وصوله لعيادته بمدينة بنى سويف والمتهم فى التحريض على العنف فى احداث 14 اغسطس لحرق منشات ببنى سويف، كما ضبطت المتهمين فى أحداث الفتنة الطائفية  التي وقعت يوم 11 اغسطس الماضى فى قرية الديابية بمركز الواسطى وادت إلي إصابة عدد من المسلمين والمسحيين وإحراق منازل ومحلات بالقرية عقب تمكنهم من الهرب من قسم شرطة الواسطى  اثناء قيام الإخوان بإحراق القسم يوم 14 اغسطس الماضى والذى تصادف صدور امر بحبسهم من النائب العام  بعد القاء الشرطة القبض عليهم اثناء الاحداث .

وكانت قوات الشرطة برئاسة اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية وقوات الجيش داهموا قرية الديابية بمركز الواسطى  والقوا القبض على نبيل عوض طنيوس  وماهر عياد طنيوس  وميلاد نادى غالى ونادى غالى حنا  وميلاد يوسف  سيد  متهمين فى التجمهر واشعال الفتنة داخل القرية مع مسلمين اخرين .

وكان النائب العام المستشار هشام بركات بحبس‏14 ‏ شخصا من مرتكبي حادث قرية الديابية بمركز الواسطي ببني سويف والذي أسفر عن سقوط عدد من المصابين واحتراق بعض المنازل والمحلات‏.‏

وكشفت التحقيقات أن الحادث جنائي ولاصلة له بأية فتنة طائفية, كما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن سبب المشاجرة قيام سيدة مسيحية بعمل” حاجز صناعي”" مطب” أمام مسكنها تسبب في إرتطام بعض الأشخاص أثناء مرورهم فوقه فنشبت بين أهالي القرية مشادة أطلقت خلالها أعيرة من أسلحة خرطوش،مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص, وتمكنت قوات الشرطة من القبض علي أربعة عشر شخصا من مرتكبي الحادث وانتهت النيابة من استجوابهم ومواجهتهم بالإدلة وأسندت إليهم تهم أرتكاب جرائم الشروع في القتل العمد والتجمهر والحريق العمد والبلطجة والترويع وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وتم حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

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