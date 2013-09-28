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هيفاء وهبي تبدأ الجلسات التحضيرية لفيلمها مع "السبكي"

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هيفاء وهبي تبدأ الجلسات التحضيرية لفيلمها مع "السبكي" هيفاء وهبي تبدأ الجلسات التحضيرية لفيلمها مع "السبكي"

كتب : وفاء بكر السبت 28-09-2013 17:11

تواجد النجمة هيفاء وهبي في القاهرة خلال الأيام الماضية لإبرام تعاقدها مع السبكي حول فيلم يجمع بينهما.

وعقدت هيفاء جلسات عمل مكثفة مع السبكي خلال العشرة أيام الماضية للاتفاق على الخطوط العريضة للفيلم، حيث أبدت موافقتها على السيناريو مع التحفظ على بعض التعديلات، ولم يلق ذلك خلافا مع المنتج.

وتبدأ هيفاء من الأسبوع المقبل أولى جلساتها التحضيرية، استعدادا للتصوير.

ومازالت أسرة العمل تتكتم على تفاصيل الفيلم، لكن حسب ما أكد محمد السبكي، لـ"الوطن"، فإن الفيلم سيكون نقلة لهيفاء، حيث تقدم دور جديد عليها، لم تجسده من قبل.

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