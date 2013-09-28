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عمرو واكد: انتهيت من تصوير دوري في "القط"

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عمرو واكد: انتهيت من تصوير دوري في "القط" عمرو واكد: انتهيت من تصوير دوري في "القط"

كتب : نورهان طلعت السبت 28-09-2013 17:13

انتهى الفنان عمرو واكد من تصوير أحداث دوره في فيلمه الجديد "القط".

وقال عمرو، في تصريح لـ"الوطن"، إنه انتهى من تصوير أحداث دوره لكن يتبقى ما يقرب من أربعة أيام للمخرج إبراهيم البطوط حتى ينتهي تماما من التصوير.

وأكد واكد أنه لن يشارك في أي عمل درامي خلال الفترة القادمة، مكتفيا بمسلسل "الزوجة التانية"، والذي قدمه رمضان الماضي، وأنه لن يستطيع تقديم عمل درامي كل عام.

ومن ناحية أخرى، أكد أنه لا يعلم مدى صحة ما قيل له من خلال أحد أصدقاءه من إصدار شركة للطيران قرار بعدم عرض فيلم "الشتا اللي فات" في رحلاتها، لأنه يتحدث عن ثورة يناير إلا أنه إذا كان صحيحا فهو عار عليهم.

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