عصام الشريف: مذكرات "عنان" محاولة لتجميل نظام "مبارك" بعد سقوط "الإخوان"

منسق "الجبهة الحرة للتغيير السلمي": أين كانت الأجهزة الأمنية وقت وقوع "مذبحة الجمل"

كتب : سلوى الزغبي منذ 53 دقيقة

قال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتعبير السلمي، تعقيبًا على مذكرات الفريق سامي عنان التي نشرها عن أسرار ثورة 25 يناير، إن توقيت نشر هذه المذكرات لا يعفي الفريق سامي عنان من تحمل المسؤولية عن الأحداث التي شهدتها فترة حكم المجلس العسكري 2011.

وأكد الشريف، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذه التصريحات محاولة لتجميل وجهه ووجه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك رموز نظام مبارك مثل الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان، مضيفًا أن هذه الكلام يُدين الفريق سامي عنان؛ وخاصة في حديث عن موقعة الجمل، لأنه كان عضوًا في مجموعة المجلس العسكري، مستكملاً: "الفريق جاي يكلمنا عن موقعة الجمل بعد 3 سنين ويطلب مننا نبحث عن المستفيد".

وطرح المنسق العام للجبهة الحرة للتعبير السلمي، عدة تساؤلات يجب الإجابة عليها بعد نشر هذه المذكرات وهي: "أين كانت الأجهزة الأمنية وقت وقوع مذبحة الجمل؟، وأين الأرشيف الخاص بموقعة الجمل الذي سجلته الأجهزة الأمنية؟، ولماذا لم يُكشف عن حقائق الموقعة وقتها؟"، مضيفًا أن الفريق سامي عنان يتحدث الآن لتحميل جماعة الإخوان كل الكوارث بعد خروج الإخوان من الحكم، وكذلك لتجميل وجهه بعد خبر نيته للترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة ورفض الشعب لهذا الخبر.

وأضاف الشريف بأنه يتفق مع الفريق سامي عنان في جزئية ضعف الأحزاب الموجودة على الساحة الآن، مشيرًا إلى محاولات كل الأنظمة في تهميش الأحزاب لتفتيتها، مؤكدًا بأن الأحزاب التي تحالفت مع جماعة الإخوان عقب الثورة أخطأت كما قال الفريق، مشيرًا إلى تنديدهم بهذا التحالف في 2011.