«الأمريكية» تحتفل ببداية عامها العاشر: خطة توسعة شاملة لمرافق الحرم وزيادة البرامج الأكاديمية المطروحة

تحتفل الجامعة الأمريكية في الكويت هذا العام بمرور 10 سنوات على افتتاحها، حيث تستعد لإطلاق العديد من الفعاليات والمشاريع بهذه المناسبة التي تلقي الضوء على 10 سنوات من الإنجازات في مجال التعليم العالي بالكويت.

وأكد د.نزار حمزة، رئيس الجامعة الأمريكية بالإنابة ووكيلها للشؤون الأكاديمية أن الجامعة إذ تبدأ عامها الدراسي العاشر تؤكد حرصها على اكتشاف المهارات والإمكانيات الطلابية، مشيرا الى «ان كل طالب لديه إمكانياته الفريدة، وأن الجامعة الأمريكية تسعى جاهدة لدعم وتنمية تلك الإمكانيات الى أقصى حد». كما وجه د.حمزة كلمة ترحيبية للطلاب بمناسبة بداية الدراسة قال فيها «انني أحثكم على المشاركة الفعالة في الفصول الدراسية التي من شأنها أن تنمي تفكيركم النقدي، وتعدكم للنجاح المهني، وتعزز من القيم والمبادئ، وتساعد على صقل شخصياتكم وإمدادها بالقدرات والمهارات القيادية».

كما أعلن د.حمزة أثناء لقائه أعضاء هيئة التدريس والإداريين أن «الجامعة بصدد البدء في خطة توسعة شاملة لمرافق الحرم الجامعي وزيادة في عدد البرامج الأكاديمية المطروحة»، كما حث الحاضرين على «دعم خطة التوسع والعمل معا لتحقيق أهدافها».

بدورها، قالت نائب رئيس الجامعة الأمريكية لشؤون القبول والعلاقات العامة، أمل آل بن علي، «ان الأماكن المتاحة لطلاب هذا الفصل الدراسي قد شغلت بالكامل وان الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة في هذه المرحلة يتميزون بارتفاع مستواهم الأكاديمي، حيث وصل متوسط معدل حملة الشهادة الثانوية الى 3.12، و2.88 بالنسبة للطلاب المحولين». وإيذانا ببدء العام الدراسي الجديد، وجهت د.كارول روس-سكوت، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، كلمة للطلاب حثتهم من خلالها على «الشعور بالفخر والامتنان لما توفره لهم الجامعة من فرص التعلم والنمو الشخصي التي تهدف الى إعدادهم للتعامل مع المجتمع العالمي»، كما أضافت: «ان وراء تفوق طلابنا وتميزهم فريقا متفانيا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، واننا هذا العام نحتفل بمرور عشرة أعوام من التميز».