ترقية 158 في «الفتوى والتشريع» إلى «وكيل إدارة» ومستشار مساعد ونائب من الدرجة الأولى ونائب ثانٍ

صدر مرسوم أميري بترقية مجموعة من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع الى الدرجات الأعلى وجاء في نص المرسوم:
مادة اولى
يرقى الى وظيفة وكيل ادارة كل من المستشارين التالية اسماؤهم:
- مشعل نهار غنيم الحسيني
- حامد تركي ابراهيم الوزان
- سامي عبدالوهاب عيسى الشرف
- خالدة عبدالله غانم العثمان
- عادل عباس حسين الخضاري
- ليلى أحمد سلطان البطي بوطيبان
- وليد راشد احمد بورباع
مادة ثانية
يرقى الى وظيفة مستشار كل من المستشارين المساعدين التالية اسماؤهم:
- نجلاء نقي حجي علي نقي
- سمر يوسف فهد العبدالغفور
- هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
- ضياء عبدالحميد عيسى مطر
- هدى محمد زاهد الصوان
- جاسر فارس غانم جاسم الدبوس
- مريم دعيج محمد عبدالعزيز الدعيج
- د.علي دخيل علي حسين اظبية
- فهد عبدالرحمن احمد الملا
- علياء حسين مكي الجمعة
- الطاف عبدالعزيز ابراهيم الرميح
- خالدة جاسم محمد عبدالله
- فيصل محمد سليمان الصلال
- شهلة ابراهيم سعود عبدالله العرج
- وئام حمد علي المؤمن
- متعب خلف المنير الحويلي المطيري
- وفاء خالد احمد خالد الياقوت
- فوزي فاضل عباس اغا علي بهبهاني
- لولوة احمد عمران البنوان
- عادل سليمان حمد الخميس
- شريفة عبدالعزيز مهلهل الخالد
- ماجد احمد عبدالقادر المنوفي
مادة ثالثة
يرقى الى وظيفة مستشار مساعد كل من النواب من الدرجة الأولى التالية اسماؤهم:
- خالد فوزي خالد سليمان العدساني
- نجلاء احمد عيسى علي احمد الغيص
- غدير يعقوب محمد علي حسن حياتي
- محمد شافي سعود برجس
- خديجة يعقوب علي ملا كراشي
- منال اسماعيل عيسى حيدر آل رشيد
- ناريمان احمد عباس اغا علي بهبهاني
- محمد جحيش عويران شامان النصافي
- د.اسيل حامد خليفة الفضالة
- عبير عبدالكريم حسن علي سليم
- علي عبدالله مناور مسعود الثويمر
- اماني محمد ابراهيم حسن بوهندي
- عبدالحميد محمد جاسم محمد المطر
- هنوف عبدالله عبدالرحمن سعد الربيعان
- حنان عبدالكريم يوسف صالح العيدان
- وفاء ابراهيم احمد عبدالله الياقوت
- راشد حميد خلف العنزي
- مشعل مخيط عبدالله مخيط المطيري
- فهد عبدالله احمد عبدالله المقلد
- راوية عبدالوهاب احمد محمد العوضي
- هيفاء جعفر كرم احمد
- فاطمة ابراهيم ماضي الخميس
- منصور فرج حمود المنيخر اللميع العازمي
- عايشة ابراهيم حمد ابراهيم البحوة
- مي جاسم محمد حجي حبيب الظاهر
- تهاني عنيزان صالح الفريج الرشيدي
- ابراهيم عيسى عسيكر مرزوق المطيري
- حنان راشد محمد راشد محمد الخلف
- نواف عبدالعزيز سعود يوسف المطوع
- امل ناصر فالح بن خضير المطيري
- سولاف هاشم سيد عبدالرحمن الرفاعي
- ردينة خليفة عمر درباس العمر
- حصة مساعد راشد ناصر بورسلي
- رزان ابراهيم محمد سعيد الشطي
- خالد عبدالله عبدالعزيز راشد المسعد
- محمد فهد فالح هندي العجمي
- راشد منور دواس مرزوق المطيري
- انور جري فهد الجري
- د.محمد حسن محمد حسن الكندري
- يوسف سالم عوض مرزوق آبا القلوب
- يوسف سلمان نصف سلمان النصف
- محمد فالح دخيل الله بن ثواب العدواني
- عبدالله راشد عوض مطلق الجويسري
- خالد سالم غانم مزعل الحريص
- مشعل مالك عبدالعزيز مالك الصباح
- فراج مطلق بداح بجران السبيعي
مادة رابعة
يرقى الى وظيفة نائب من الدرجة الأولـــــى كل مــــن الـــنـواب من الدرجــــة الثانية التالية اسماؤهم:
- عبدالعزيز محمد سيف عبدالله الرويس
- نايف محمد نايف العتيبي
- منى احمد علي عبدالله
- الطاف حسين علي محمد تقي علي
- لطيفة عبدالرزاق عبدالرحيم العوضي
- عبدالله ناصر صالح ناصر الركف
- عبدالعزيز جاسم محمد سعود العون
- منى عبدالله احمد الطراح
- دلال علي صفر علي غلوم
- أروى محمد عبدالرحمن الشيخ جمعة الجودر
- فاطمة فيصل محمد عبدالرحيم علي نقي
- خالد عيد سند عويدان فرحان العازمي
- اسامة عيسى ماجد صالح الشاهين
- مريم يعقوب احمد محمود كمال الشيباني
- مريم يوسف جاسم محمد القطامي
- منى جاسم علي جاسم المنصوري
- حنان يوسف احمد سعود البعيجان
- فايز ساير مجبل عبيد شريف المطيري
- منال متعب بنيه متعب الخرينج
- مرسال سعد مرسال الغدير الماجدي
- هند مبارك سلطان مبارك آل بن علي
- رشا يعقوب يوسف المعيوف
- فهد اسماعيل فهد اسماعيل الفهد
- املاك خالد سالم مالك الصباح
- رقية محمد ضيف الله هايف شرار
- عقاب شعوان خصيوي مبلش المطيري
- ناصر احمد محمد حسن الكندري
- هزاع جاسم محمد بهمن
- حصة عبدالله محمد الشيخ عبدالله الخلف
- عبدالله ناصر محمد عبدالله الرويح
- خالد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن البكر
- نورة ناصر عبدالله مشاري عبدالله الروضان
- ناصر عبدالله عيد عيفان الرشيدي
- نجلاء محمد عبدالله محمد عبدالله الجسمي
- مبارك محمد سليمان احمد علي بوكحيل
- فرج منور ضاحي العايض مطر المطيري
- هاني ناصر صقر محمد الصقر
- ناصر هابس بهيشان المخلد المطيري
- فهد محمد عيسى علي محمد البلوشي
- عذاري عبدالله احمد العبدالله العبدلي
- ديمة خالد ناصر الوسمي
- فيصل راشد صالح ذيب الهاجري
- نواف صباح مشرف خليف الخالدي
- سارة سعود عبدالعزيز غدير سعد القديري
- رنا عبدالرحمن يوسف عبدالمحسن الحنيف
- بشره مصطفى يوسف حسين الدشتي
- حزيم محمد نهار مسيب المطيري
- طيبة علي سليمان علي الجبر
- د.عبدالله حباب سندي سبيل الرشيدي
- هنادي ابراهيم علي مهيني
- تغريد يوسف عيسى جاسم المطر
- سندس صالح عبدالله جوهر حيات
- عبداللطيف احمد غلوم محمد حسين
- بشاير حمود محمد حمود ابوشيبة المطيري
- عذاري سالم محمد سلمان الصباح
- خالد جدعان خلف جدعان العنزي
- سعود عيسى عبدالصمد احمد الكندري
- غدير بدر ناصر صالح الصقعبي
- خالد مسلم حمود فهد العازمي
- مها ناصر محمد ناصر الحريتي
- سلمان صباح محمد الصباح السلمان الصباح
- ابرار يوسف جاسم علي جاسم المطاوعة
- مهند عبدالرزاق عبداللطيف محمد الدوسري
- امل علي عبداللطيف الدوسري
- مجبل مهزع مرزوق رويشد الديحاني
- امنة يوسف محمد حسين خريبط
- عبداللطيف عباس حبيب مناور المسيلم
- هليل عبدالله هليل طويح الميموني
- عبدالعزيز محمد عبدالله العجيل
- علي ناصر شجاع راشد المطيري
- فهد محمد فهد محمد العمر
- مساعد مهدي عبدالله ضيف الله ابورمية المطيري
- محمد طامي فلاح طامي فهيد العجمي
- عبداللطيف حسين عبداللطيف العلي
- حمود عبدالله هذال سعود الرشيدي
- طلال عبدالله حماد هندي العجمي
- مترك مطلق مترك الحماد العجمي
- احمد حمد احمد حمد العمار
- بندر فيصل بندر وطبان الدويش
- نجيب فلاح سعود محمد النمران
- عبدالله مبارك جبر مبارك ظافر الحامد الشريف
مادة خامسة
يرقى الى وظيفة نائب ثان كل من المحاميين «أ» التالية اسماؤهما:
- عالية علي عبدالله السالم الصباح
- سعود سالم سليمان المطيري