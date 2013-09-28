«الصحة» تعتمد أسماء 109 أطباء وممرضين للعمل في الكادر الطبي لحملات الحج الكويتية

عبدالكريم العبداللهإعلان - Ads إعلان - Ads
اعتمد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أسماء الكادر الطبي المرافق لحملات الحج الكويتية لموسم الحج الحالي.
وجاء في القرار الذي أصدره الوكيل السهلاوي وتنفرد «الأنباء» بنشره أن عدد الكوادر الطبية المرافقة لحملات الحج الكويتية من أطباء وممرضين بلغ 109 أطباء وممرضين.
وتضمن القرار اعتبار وجود الكادر الطبي في حملات الحج الكويتية في أيام عمل رسمية من تاريخ مغادرتهم وحتى تاريخ عودتهم من المملكة العربية السعودية على ان يتم منحهم يوم راحة بعد تاريخ وصولهم الى البلاد والإيعاز للمختصين بمراكز عملهم باستخراج الخروجيات للموظفين غير الكويتيين من واقع كتاب حملة الحج والموضح به تاريخ السفر والعودة. وفيما يلي الاسماء:
- غانم داود عبدالله طلال ـ ممرض ـ حملة أنور مساعد الطبطبائي
- مريم فلاح سيف راشد حجيلان العازمي ـ ممرضة ـ حملة أنور مساعد الطبطبائي
- مروة عبدالسلام بسيوني ـ طبيبة ـ حملة بدر علي البريوج
- محمد عبدالرزاق ناصف حجازي ـ ممرض ـ حملة بدر علي البريوج
- أحمد عبدالعزيز عبدالنعيم احمد ـ طبيب ـ حملة جار الله عبدالرحمن الجارالله
- رباب ناجي حجازي ـ طبيبة ـ حملة جاسم غانم الخياط
- أمل محمد خالد عبدالله الفيلكاوي ـ طبيبة ـ حملة حبيب ظاهر باقر حسين
- احمد نصر سيد احمد ابوغالي ـ طبيب ـ حملة سعد الجلاسي
- ايمان صلاح الدين الشيخ عبدالهادي ـ طبيبة ـ حملة سعد الجلاسي
- سهام شحاتة حسن الضوي ـ طبيبة ـ حملة عبدالرحمن المنشد
- جيلان إسماعيل بدر ـ طبيبة ـ حملة عبدالرحمن الجلاسي
- إسراء رياض خليل الجريدان ـ ممرضة ـ حملة عبدالله سليمان العساكر
- هالة محمد السيد عبدالعال ـ طبيبة ـ حملة عبدالله ناصر البحيري العازمي
- مصطفى عبدالرحيم مرسي عبدالجليل ـ طبيب ـ حملة علي حسين حسن (الصيدلي)
- معصومة سبيتي شريفاتيان ـ ممرضة ـ حملة فاضل الصالح
- عبير محمد عبدالله الكندري ـ طبيبة ـ حملة محمد اسماعيل مندكار
- حاتم عيد عباس ـ طبيب ـ حملة ناصر فهد الوسام
- جمال صبري العوضي شعبان ـ ممرضة ـ حملة ناصر فهد الوسام
- عبدالحميد احمد الجدي ـ طبيب ـ حملة ميثم صادق الشخص
- ايمان جعد سعد الهملان ـ طبيبة ـ حملة وليد محمد الكندري
- نهلة حسين حسن عامر ـ طبيب ـ حملة سيف راشد الهاجري
- عماد عبدالعزيز حسين نجم ـ طبيب ـ حملة خالد فالح سطام البدر
- ندى سيد احمد بسيوني ـ ممرضة ـ حملة خالد فالح سطام البدر
- ماهر احمد الخاناتي ـ طبيب ـ حملة قاسم محمد الصراف
- خالد محمد وليد الخطيب ـ طبيب ـ حملة مساعد علي الشايجي
- وليد حسان احمد عبدالرحيم ـ طبيب ـ حملة يوسف حسن الكندري
- إيناس ضياء الدين حسن المحلاوي ـ طبيبة ـ حملة يوسف حسن الكندري
- محمد فواز العاسمي ـ ممرض ـ حملة يوسف حسن الكندري
- محمد عبدالعزيز محمد سعفان ـ طبيب ـ حملة محمد عبدالعزيز المجمد
- نهى خالد بدر المطيري ـ طبيبة ـ حملة احمد عبدالله الحوطي
- محمد عبدالمنعم احمد ابراهيم ـ طبيب ـ حملة احمد محمد يوسف الهولي
- منى عبدالعليم محمد الشهاوي ـ ممرضة ـ حملة احمد محمد يوسف الهولي
- احمد محمد بكر احمد ـ طبيب ـ حملة جاسم غانم الخياط
- احمد اسماعيل وجدي محمود العطار ـ طبيب ـ حملة حمد محمد الدوسري
- مدحت سليمان منصور ـ طبيب ـ حملة خالد يوسف الدواس
- أنيسة عصيري عبدالله الشمري ـ ممرضة ـ حملة سعد الجلاسي
- منى احمد حسين عبدالمنعم ـ ممرضة ـ حملة عبدالرحمن علي العميري
- شريف طلعت محمد ابوشقرة ـ طبيب ـ حملة عبدالعزيز جاسم بورحمة
- السيد محمد مرتضى السيد ـ ممرض ـ حملة عبدالله ناصر البحيري العازمي
- هاشم ابوالحسن الهاشمي ـ طبيب ـ حملة علي حسين الحمد الطيار
- محمد عبدالستار المزيدي ـ ممرض ـ حملة علي حسين الحمد الطيار
- جيهان محمد عبدالمنصف محمد طلبة ـ ممرضة ـ حملة فيصل عامش المطيري
- شيرين ماجد الغريب ـ طبيبة ـ حملة قاسم محمد الصراف
- علي سلمان حسن البقشي ـ طبيب ـ حملة مبارك ناصر عبدالعزيز
- فضيلة غلوم عبدالله ـ ممرضة ـ حملة مبارك ناصر عبدالعزيز
- أشرف حسن محمود عياد ـ طبيب ـ حملة مشعل مضحي الخالدي
- فاطمة علي عبدالله العبدالله ـ ممرضة ـ حملة ميثم صادق الشخص
- خالد محمد حسين طه ـ طبيب ـ حملة نبيل نجم عبدالله الياسين
- سهير محمد سيد زين الدين ـ طبيبة ـ حملة نبيل نجم عبدالله الياسين
- موستار لطيف أبوبكر ـ ممرض ـ حملة نبيل نجم عبدالله الياسين
- سيبلي روز مارتونوس ـ ممرضة ـ حملة نبيل نجم عبدالله الياسين
- زينب حسن يونس سرحان ـ ممرضة ـ حملة يوسف حسن الكندري
- فتحية علي احمد محمد صالح ـ ممرضة ـ داود محمد الكندري
- محمد صابر حسن محمد ـ ممرض ـ حملة أحمد عبدالمحسن السبيعي
- فاطمة محمد عبدالله محمد ـ ممرضة ـ حملة إسماعيل ابراهيم خورشيد
- سعاد ابراهيم الفضلي ـ ممرضة ـ حملة اسماعيل إلياس خدادة
- موسى محمد موسى جاسر الجويسر ـ طبيب ـ حملة محمد اسماعيل مندكار
- أسعد عبد الأمير مكي طه ـ ممرض ـ حملة علي حسين علي ملك
- ابراهيم فايق حسني حسن ـ ممرض ـ حملة محمد عبدالرحمن الشايع
- محمد حسين القلاف ـ ممرض ـ حملة اسماعيل إلياس خدادة
- حسين علي حسين محمد ـ ممرض ـ حملة علي حسين حسن (الصيدلي)
- علي حسن علي القبندي ـ ممرض ـ حملة فاضل الصالح
- محمد حاشم بن مشل الشمري ـ ممرض ـ وليد محمد الكندري
- احمد عبيد سمير الحسيني ـ ممرض ـ حملة فهد حمد السعد
- منى عبدالله عبدالمجيد الهزاع ـ ممرضة ـ حملة صالح عبيد فالح الصواغ
- ايمان محمود عيسى نمر الضابط ـ ممرضة ـ حملة محمد عبدالرحمن الشايع
- كريم حامد ابراهيم ـ طبيب ـ حملة سيف راشد الهاجري
- حامد حنفي محمود احمد ـ طبيب ـ حملة محمد عبدالرحمن الشايع
- هدى محمود مصطفى ـ طبيبة ـ حملة محمد عبدالرحمن الشايع
- صفاء راغب عبدالمنعم ـ طبيب ـ حملة أحمد عبدالمحسن السبيعي
- احمد عبدالهادي رشدي احمد ـ طبيب ـ حملة عبدالرحمن علي العميري
- ايمن جاد بيومي محمد ـ طبيب ـ حملة خالد عبدالرحمن المنصور
- لميس المتولي عبدالقادر ـ ممرضة ـ حملة خالد عبدالرحمن المنصور
- وليد عبدالملك محمد بادي ـ طبيب ـ حملة فهد حمد السعد
- بلقيس محمد قايد سعد ـ طبيبة ـ حملة فهد حمد السعد
- عبدالله حميد علي ـ ممرض ـ حملة قاسم محمد الصراف
- ناصر مؤيد خلف القريني ـ طبيب ـ حملة محمد جواد كاظم عبدالحسين
- آمنة حسن غلوم ـ طبيبة ـ حملة محمد جواد كاظم عبدالحسين
- ابتسام عبدالنبي محمد هنيدي ـ ممرضة ـ حملة مساعد علي الشايجي
- يوسف عبدالله حسن الشهابي ـ طبيب ـ حملة أنور مساعد الطبطبائي
- أمل كمال فليت عبدالموجود ـ طبيبة ـ حملة جارالله عبدالرحمن الجارالله
- محمود أحمد محمد عبدالله ـ طبيب ـ حملة صالح عبيد فالح الصواغ
- فايز هنداوي دومة ـ طبيب ـ حملة عبدالله فالح الصواغ
- ايمان هنداوي دومة ـ ممرضة ـ حملة عبدالله فالح الصواغ
- سلوى بدران محمد رضا سالم ـ طبيبة ـ حملة علي حسين علي ملك
- تيسير عبدالناصر أبوالفضل ـ طبيبة ـ حملة مساعد علي الشايجي
- محمود عبدالله عبدالجواد ـ ممرض ـ حملة مساعد علي الشايجي
- شيماء عبدالمنعم السيد امين ـ طبيبة ـ حملة مشعل مضحي الخالدي
- يوسف صالح حسن المهندي ـ طبيب ـحملة وليد محمد الكندري
- مبارك يوسف القبندي ـ طبيب ـ حملة احمد عبدالله الحوطي
- يوسف أمير الشمالي ـ طبيب ـ حملة علي حسين علي ملك
- كمال عبدالمحسن حسين الأقطش ـ ممرض ـ حملة احمد محمد يوسف الهولي
- سمير محمد يوسف شحاتة ـ طبيب ـ حملة احمد مطلق الضويحي
- سعاد جبر عبدالغني ـ طبيبة ـ حملة احمد مطلق الضويحي
- علي اسماعيل علي اسماعيل محمد ـ طبيب ـ حملة اسماعيل ابراهيم خورشيد
- عبير محمد علي موسى النجادة ـ طبيبة ـ حملة اسماعيل إلياس خدادة
- علي خليل ابراهيم القطان ـ طبيب ـ حملة جاسم محمد سالم محمد السالم
- انفال عبدالواحد علي الجدي ـ ممرضة ـ حملة جاسم محمد سالم محمد السالم
- محمد سليمان الموسوي ـ طبيب ـ حملة حبيب ظاهر باقر حسين
- لمياء عبدالعزيز حسن الحريري ـ طبيبة ـ حملة حمد محمد الدوسري
- حسينة علي حسن عبدالمجيد ـ ممرضة ـ حملة حمد محمد الدوسري
- عبدالله احمد حلاق ـ طبيب ـ حملة سلمان عيسى الردهان
- ايمان السيد احمد ـ ممرضة ـ حملة سلمان عيسى الردهان
- محمد المصطفى محمد محمد ابراهيم ـ طبيب ـ حملة عبدالرحمن المنشد
- محمد عبده السيد قطب ـ طبيب ـ حملة عبدالله فالح الصواغ
- زهرة عبدالله حاجية محمد ـ ممرضة ـ حملة علي حسين الحمد الطيار
- جابر محمد عبدالله محمد حاجية ـ طبيب ـ حملة فاضل الصالح
- فيصل محمد جميل ـ طبيب ـ حملة فيصل عامش المطيري
- حمود صالح طاهر ـ طبيب ـ حملة اسماعيل إلياس خدادة