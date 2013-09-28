«الصحة» تعتمد أسماء 109 أطباء وممرضين للعمل في الكادر الطبي لحملات الحج الكويتية

اعتمد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أسماء الكادر الطبي المرافق لحملات الحج الكويتية لموسم الحج الحالي.

وجاء في القرار الذي أصدره الوكيل السهلاوي وتنفرد «الأنباء» بنشره أن عدد الكوادر الطبية المرافقة لحملات الحج الكويتية من أطباء وممرضين بلغ 109 أطباء وممرضين.

وتضمن القرار اعتبار وجود الكادر الطبي في حملات الحج الكويتية في أيام عمل رسمية من تاريخ مغادرتهم وحتى تاريخ عودتهم من المملكة العربية السعودية على ان يتم منحهم يوم راحة بعد تاريخ وصولهم الى البلاد والإيعاز للمختصين بمراكز عملهم باستخراج الخروجيات للموظفين غير الكويتيين من واقع كتاب حملة الحج والموضح به تاريخ السفر والعودة. وفيما يلي الاسماء: