أكاديمي صيني: «بكين» لن تسمح بتكرار «مسرحية» ليبيا في سوريا

قال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي الصينية، الدكتور تشو وي ليه، إن «الصين لا تريد أن يحدث في سوريا نفس المسرحية التي حدثت في ليبيا، فموقف بكين تجاه ما يحدث في سوريا واضح، وهو رفض التدخل العسكري الأجنبي، ويجب أن تكون تسوية الأزمة بشكل سلمي وليس بالعنف».

أضاف «تشو»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «الثقة السياسية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة ما زالت (ناقصة)، وعلاقة الصين بالولايات المتحدة هي علاقة تعاون وتبادل وتنافس، قد تكون هناك صداقة ما بين الشعبين الصيني والأمريكي، أما مع الحكومة الأمريكية، فلا أسميها صداقة».

وأشار إلى أن بلاده تحترم كل تغيير للسلطة بشكل سلمي، ولكنها تعارض أي تدخل عسكري وتسوية الأزمات بالعنف.

كانت وسائل إعلام عربية وغربية، نقلت، الخميس الماضي، عن مسؤول أمريكي قوله، في ختام لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الصيني وانج يي، قوله إن «الوزيرين اتفقا على ضرورة التوصل لقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بشأن إزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية».