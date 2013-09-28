أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

أكاديمي صيني: «بكين» لن تسمح بتكرار «مسرحية» ليبيا في سوريا

Google+ Print
أكاديمي صيني: «بكين» لن تسمح بتكرار «مسرحية» ليبيا في سوريا أكاديمي صيني: «بكين» لن تسمح بتكرار «مسرحية» ليبيا في سوريا

قال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي الصينية، الدكتور تشو وي ليه، إن «الصين لا تريد أن يحدث في سوريا نفس المسرحية التي حدثت في ليبيا، فموقف بكين تجاه ما يحدث في سوريا واضح، وهو رفض التدخل العسكري الأجنبي، ويجب أن تكون تسوية الأزمة بشكل سلمي وليس بالعنف».

أضاف «تشو»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «الثقة السياسية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة ما زالت (ناقصة)، وعلاقة الصين بالولايات المتحدة هي علاقة تعاون وتبادل وتنافس، قد تكون هناك صداقة ما بين الشعبين الصيني والأمريكي، أما مع الأمريكية، فلا أسميها صداقة».

وأشار إلى أن بلاده تحترم كل تغيير للسلطة بشكل سلمي، ولكنها تعارض أي تدخل عسكري وتسوية الأزمات بالعنف.

كانت وسائل إعلام عربية وغربية، نقلت، الخميس الماضي، عن مسؤول أمريكي قوله، في ختام لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الصيني وانج يي، قوله إن «الوزيرين اتفقا على ضرورة التوصل لقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بشأن إزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج