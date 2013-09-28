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مساعد الرئيس السوداني ينفي استخدام أسلحة القوات النظامية في قتل المتظاهرين

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مساعد الرئيس السوداني ينفي استخدام أسلحة القوات النظامية في قتل المتظاهرين مساعد الرئيس السوداني ينفي استخدام أسلحة القوات النظامية في قتل المتظاهرين

نفى مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع بشدة أن تكون القوات النظامية قد استخدمت الذخيرة الحية في قتل المتظاهرين .. مؤكدا أن بلاده لن تسمح بحدوث انفلات أمني وقتل المواطنين تحت أي مسمى أو شعار، مشيرا إلى أن هناك مندسين هم من يقومون بقتل المتظاهرين.

ودعا مساعد الرئيس السوداني – في مؤتمر حزبي اليوم السبت بمدينة الأبيض – بعض قيادات المعارضة التي وصفها بـ “الوطنية”، بأن لا تتيح الفرصة للمندسين باسم التظاهرات السلمية بهدف التخريب والقتل.

وشدد ، على التزام كل الأطراف بالإيفاء بوعود البرنامج الانتخابي للحزب، ومن بينها مشروعات المياه والصحة والتعليم والطريق الرابط بين مدينتي “بارا وأم درمان”.

وفي سياق متصل ، شهدت محلية بحري بولاية الخرطوم، مسيرة سلمية من المشيعين لجثمان أحد ضحايا مظاهرات أمس الجمعة ، رددوا خلالها الهتافات المناهضة للنظام والإجراءات الاقتصادية المفروضة وخاصة قرارات رفع الدعم ، كما نددوا بما وصفوه بـ “الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الأمنية”.

أ ش أ

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