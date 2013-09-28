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عادل لبيب: وصول 2.5 مليار جنيه من الإمارات لتطوير 151 منطقة عشوائية

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عادل لبيب: وصول 2.5 مليار جنيه من الإمارات لتطوير 151 منطقة عشوائية عادل لبيب: وصول 2.5 مليار جنيه من الإمارات لتطوير 151 منطقة عشوائية

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت إلى 5ر2 مليار جنيه لتطوير 151 منطقة عشوائية في إطار الخطة القومية لتطوير الألف قرية الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية ، وستقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ عمليات التطوير.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت – أن دولة الإمارات الشقيقة تقوم أيضا بتمويل بناء 100 مدرسة على مستوى الجهورية وستقوم أيضا القوات المسلحة بتنفيذ بناء المدارس على أن تدخل الخدمة بدءا من العام الدراسي المقبل .

وقال :”يوجد في مصر 422 منطقة عشوائية تم تطويرها ما عدا 195 منطقة تحتاج وحدها إلى 7 مليارات جنيه ، وسيقوم اتحاد البنوك بدفع 260 مليون جنيه كدفعة أولى لتطوير عدة مناطق بحلوان منها منشية حلوان عرب أبو دحروج وعزبة الوالدة ، كما سيقوم صندوق تطوير العشوائيات بتطويرعدة مناطق أخرى فى القاهرة بتكلفة 174 مليونا و 105 الأف ، لافتا إلى أن جميع أعمال التطوير سيتم إسنادها بالأمر المباشر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لكونها من أكثر الجهات التزام بمواعيد التسليم فى أسرع وقت”.

وأوضح اللواء عادل لبيب أن عمليات التطوير تشمل البنية التحتية وإنشاء أسواق ، وسيقوم صندوق تطور العشوائيات بتطوير عدة مناطق بالقاهرة بتكلفة 135 مليونا و 763 ألف جنيه .

ولفت إلى أن تدرس إقرار قانون لحظر الكتابة على الجدران ، وتم تكليف المحافظين مؤقتا بتحرير محاضر للذين قاموا بفعل ذلك ، وتحويلهم للنيابة العامة .

وعن تطوير ميداني النهضة ورابعة العدوية ، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم افتتاح أعمال تطوير ميداني رابعة العدوية النهضة في احتفالات أعياد أكتوبر ، مشيرا إلى أن الخسار التي لحقت بالمنطقتين بالغة جدا ، وان القوات المسلحة تحملت مبالغ طائلة ولم تعلن عن ذلك .

وعن مجلس المحافظين المقبل ، أوضح الوزير أنه سيجتمع الأسبوع الجاري لمناقشة مشكلة المرور في القاهرة الكبري ومناقشة اقتراحات تحديد مواعيد لسير السيارات النقل والنصف نقل لتكون على سبيل الطرح للمناقشة من 5 إلى 7 مساء وصباحا ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والغرفة التجارية .

أ ش أ

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