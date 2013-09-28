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إصابة عقيد من أقرباء الرئيس اليمني في هجوم منسوب للقاعدة

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إصابة عقيد من أقرباء الرئيس اليمني في هجوم منسوب للقاعدة إصابة عقيد من أقرباء الرئيس اليمني في هجوم منسوب للقاعدة

اصيب عقيد في الجيش اليمني ينتمي الى عائلة الرئيس عبد ربه منصور هادي بجروح بالغة السبت في اعتداء في جنوب شرق البلاد نسبه مسؤول امني الى تنظيم القاعدة.

وبحسب فرانس برس قال هذا المسؤول ان “العقيد علي ناصر دمبور اصيب باربع رصاصات اطلقها شخص يستقل دراجة نارية في سيئون”، ثاني كبرى مدن محافظة حضرموت.

واضاف المسؤول ان الضابط “اصيب في عنقه وراسه وصدره وقامت مروحية بنقله الى مستشفى في صنعاء”، لافتا الى ان الهجوم يحمل بصمات القاعدة.

واوضح ان العقيد كان يقود سيارته وفوجىء بشخصين يهاجمانه حين كان يتمهل على مقربة من حاجز للجيش في مدينة سيئون.

والعقيد دمبور مسؤول عن امداد احدى وحدات الجيش المنتشرة في جنوب شرق البلاد.

وتوعد الرئيس اليمني الاربعاء بالقضاء على الارهاب الذي يستهدف قوات الجيش والشرطة في البلاد التي تمر في مرحلة انتقالية صعبة.

وقال هادي في خطاب نقله التلفزيون في الذكرى ال51 للثورة اليمنية في 26 ايلول/سبتمبر 1962 التي الغت الملكية واعلنت الجمهورية “ثقوا أن دماءهم (الشهداء) لن تضيع سدى. فالارهابيون ومن يقف معهم من قوى محلية وخارجية سيدفعون الثمن غاليا عاجلا أم آجلا، وسينتهي بهم المطاف الى قبضة العدالة مهما طال فرارهم”.

وتعددت الهجمات على ضباط الجيش والشرطة في الاشهر الاخيرة في اليمن وتنسبها السلطات عموما الى عناصر من تنظيم القاعدة لكن التنظيم لم يتبن هذه الهجمات.

واستفاد تنظيم القاعدة من ضعف السلطة المركزية في 2011 اثر الانتفاضة الشعبية على نظام علي عبد الله صالح، لتعزيز وجوده في جنوب البلاد وشرقها حيث تتمركز عناصره.

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