نجاة أردني من حادث غرق المركب في أستراليا وعمان تتحقق من وجود آخرين

كتب : أ ف ب السبت 28-09-2013 16:14

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، أن هناك ناجيا أردنيا من حادث غرق مركب قبالة أندونيسيا كان يقل مهاجرين غير شرعيين في اتجاه استراليا وأن الاتصالات جارية لمعرفة ما إذا كان هناك أردنيون آخرون.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالوكالة، والذي لم تذكر اسمه، قوله إن "السفارة الأردنية في جاكرتا وفور ورود الأنباء بغرق المركب قبالة السواحل الإندونيسية قامت بإجراء الاتصالات مع الجهات الإندونيسية المختصة للإطلاع أولا بأول على التفاصيل المتعلقة بالحادث وسير عملية الإنقاذ".

وأضاف أن "السفارة أفادت بأنها علمت من إدارة الكوارث الإندونيسية أن هناك ناجيا أردنيا كان على متن المركب وصحته العامة جيدة".

وأوضح المتحدث أن "السفارة تبذل جهودها للتحقق مما إذا كان هناك أردنيون آخرون على متن المركب".

كانت الشرطة الإندونيسية أعلنت أمس انتشال 20 شخصا معظمهم من الأطفال، وأن 75 لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن المركب كان ينقل مهاجرين من الشرق الأوسط ويتجه إلى جزيرة أسترالية.

وأبحر الركاب من مرفأ صيد في منطقة سوكابومي (جنوب غرب جاوا) للتوجه إلى جزيرة كريسماس الأسترالية. وقالت الشرطة الإندونيسية إن هؤلاء يتحدرون من الأردن ولبنان واليمن.