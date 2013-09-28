التصارح فى سن الأربعين.. مهم جدا فى الحياة الزوجية لإنقاذ الأسرة

العلاقة الزوجية فى مرحلة من المراحل المتأخرة، وبعد وصول الزوج إلى سن الأربعين يحدث لها هزة عنيفة وهذه الهزة يجب على الزوجين التخلص منها وجعلها تمر بسلام دون أن تهدم البيت.

الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، أكد أنه عند وصول الزواج فى مرحلة من المراحل إلى حالة معينة وسن معين خاصة السن الذى يصل إليه الزوج وهو سن الأربعين، والذى يعانى فيه الكثير من بعض الاضطرابات النفسية والوجدانية، والتى قد تدفعه للشعور بالملل من البيت والأسرة والأولاد والزوجة وشعوره بالاختناق من الحياة بالكامل. هذا الشعور النفسى الأليم يتنقل بالتدريج إلى كل من بالمنزل بداية من الزوجة وحتى الأبناء، فيتأزم الوضع أكثر.

ويشعر أيضا ببعض الرغبة فى التغيير فى نفسه، وغالبا ما يكون التغيير ظاهريا فى طبيعة الملبس فى شكله ومظهره الخارجى، وفى بعض الأحيان يكون فى طريقة التحدث وطبيعة التعامل مع الآخرين.

وهنا على الرجل أن يصارح زوجته بهذه التغييرات الجديدة حتى وإن كان يعلم بأنها سوف تغضب، ولكن على الزوجة هنا أن تتفهم صراحة الرجل وطبيعة المرحلة التى يمر بها، وأنها مرحلة حساسة تمر بها الأسرة بالكامل وعليها أن تنقذها، لأنه لطالما تفككت أسر بسبب هذه المرحلة المؤقتة والتى تشهد تغييرات وتقلبات شديدة فى نفسية الزوج والذى ينتقل بالتدريج إلى الزوجة مؤثرا على نفسيتها.

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