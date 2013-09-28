وزير البترول يوجه بمراجعة اشتراطات الأمان الصناعى فى معامل التكرير

أكد شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الوصول إلى أعلى مستوى لمعايير أمان الصناعة والسلامة المهنية بمعملى تكرير النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول، موجها بأهمية مراجعة كافة اشتراطات الأمان الصناعى وتوفير جميع الإمكانيات والمعدات لتحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التى قام بها إسماعيل، اليوم السبت، لمعامل السويس لتكرير البترول، رافقه خلالها اللواء العربى السروى محافظ السويس والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.

وشدد الوزير على أهمية تكاتف كافة العاملين بقطاع البترول للنهوض وزيادة معدلات الإنتاج للمساهمة فى توفير احتياجات مصر ودعم الاقتصاد.

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد اهتماماً مكثفاً بتدريب القيادات وقيادات الصف الثانى، لإعداد الكوادر المطلوبة والمؤهلة لقيادة العمل البترولى.

ولفت إلى التعاون الكامل والتنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة وكافة شركات قطاع البترول الموجودة على أرض السويس، مشيداً بمستوى الأداء وأهمية الشركات البترولية فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

واستمع الوزير لشرح تفصيلى من المهندس رضا عبد الصمد رئيس شركة النصر للبترول، موضحا أن طاقة المعمل تبلغ حوالى 6,5 مليون طن سنويا، وتسهم منتجاته البترولية المختلفة فى سد جزء من احتياجات السوق المحلية، وقدم شرحا للمشروعات المستقبلية لتطوير وتنمية الأداء.

كما تفقد الوزير وحدات التقطير والوحدات الثلاث لإنتاج الأسفلت التى تبلغ طاقتها 300 ألف طن سنوياً، فضلاً عن تفقد وحدات استرجاع الغازات ومعالجة البوتاجاز والنافتا والكيروسين ووحدات المرافق المختلفة.

وتفقد الوحدات الإنتاجية بمعمل تكرير السويس لتصنيع البترول، والتى شملت مجمعات التقطير والتفحيم والإصلاح بالعامل المساعد كما استمع الوزير خلال الزيارة لشرح تفصيلى من المهندس محمد عرابى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول.

وأوضح عرابى أن إجمالى طاقة التكرير بالشركة يبلغ 3 ملايين طن سنويا، مشيراً إلى المشروعات المستقبلية التى تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة، تشمل إنشاء مجمع تفحيم جديد ومجمع للزيوت ووحدة تقطير جوى، بالإضافة لوحدة استرجاع غازات لإنتاج البوتاجاز.