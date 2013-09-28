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الأردن يتابع غرق مركب قبالة السواحل الإندونيسية يقل أردنيين

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الأردن يتابع غرق مركب قبالة السواحل الإندونيسية يقل أردنيين الأردن يتابع غرق مركب قبالة السواحل الإندونيسية يقل أردنيين

عمان (أ. ش. أ)

أفادت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين، اليوم السبت، بأنها تتابع مع السفارة الأردنية فى جاكرتا عن كثب موضوع غرق مركب أمس الجمعة قبالة السواحل الإندونيسية.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بالوكالة – لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) اليوم – إن هناك ناجيا أردنيا كان على متن المركب وصحته جيدة، وإن السفارة تبذل جهودها للتحقق فيما إذا كان هناك أردنيون آخرون على متن المركب.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإندونيسية أمس، الجمعة، عن انتشال جثث 20 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين معظمهم من الأطفال، فيما قالت إن 75 شخصا لا يزالون فى عداد المفقودين.

يشار إلى أن المركب- الذى كان فى طريقه إلى جزيرة استرالية - كان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين من الأردن ولبنان واليمن.

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