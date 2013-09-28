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اتحاد الشغل التونسى: الائتلاف الحاكم يقبل خطة لاستقالة حكومة النهضة

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اتحاد الشغل التونسى: الائتلاف الحاكم يقبل خطة لاستقالة حكومة النهضة اتحاد الشغل التونسى: الائتلاف الحاكم يقبل خطة لاستقالة حكومة النهضة

قال وسطاء تونسيون، إن الائتلاف الحاكم فى تونس وافق على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية قد تبدأ مطلع الأسبوع الحالى للاتفاق حول حكومة جديدة.

ونقلت قناة "العربية" اليوم السبت، عن مصدر مسئول فى اتحاد الشغل التونسى تأكيده الخبر، وقال إن حركة النهضة قبلت بخارطة الطريق كاملة وذلك للمرة الأولى، وأضاف: "سيتم خلال الأسبوع الأول الاتفاق على شخصية وطنية لتولى رئاسة ، على أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة فى غضون أسبوعين للتفرغ لتحديد مهام المجلس التأسيسى".

وتتضمن خارطة الطريق التى يعدها الرباعى الراعى للحوار، الاتحاد العام التونسى للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين، إعلان استقالة الحكومة التى ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال مع بدء الحوار الوطنى.

وقالت القناة إن المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية قد تنهى أسوأ أزمة سياسية فى البلاد التى تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة، بعد أن أطلقت شرارة الانتفاضات فى العالم العربى قبل عامين ونصف العام، حين أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على.
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مصر 365

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