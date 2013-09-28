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تجمع شبابى لبنانى يستنكر الاشتباكات المسلحة فى مدينة بعلبك

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تجمع شبابى لبنانى يستنكر الاشتباكات المسلحة فى مدينة بعلبك تجمع شبابى لبنانى يستنكر الاشتباكات المسلحة فى مدينة بعلبك

بيروت (أ. ش. أ)

استنكر اتحاد الشباب الديمقراطى اللبنانى فى مدينة بعبلك بشرق لبنان الاشتباكات المسلحة، التى جرت فى المدينة اليوم.

ولفت الاتحاد، فى بيان له إلى أن الاشتباكات أدت إلى موجة من الذعر بين الأهالى خوفًا مما قد تؤول إليه الاشتباكات الميدانية خصوصا بعد سقوط ضحايا من شباب المدينة من أطراف مختلفة.

وأكد الاتحاد أن هذه الأحداث ما هى إلا فتيل لإشعال فتنة قد لا تحمد عقباها داعيا كل القوى الفاعلة فى المدينة إلى العمل على وقفها فورا دون أى تأخير صونا لأمن المدينة وحفاظا على أرواح أهلها.

وأهاب بالأهالى من كل الميول والانتماءات إلى التكاتف والتعالى على الخلافات ووأد الفتنة قبل أن تنتشر سواء فى بعلبك أو فى مناطق البقاع.
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