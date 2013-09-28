مسئول أمنى: سيارة كشف المتفجرات تكفى لحماية مطار طرابلس الليبى بالكامل

طرابلس (أ. ش. أ)

أكد مدير الإدارة العامة لعمليات الشرطة وحرس مطار طرابلس الليبى الدولى، حسن الخليل التومى، أن سيارة كشف المتفجرات التى استلمها المطار من قبل إدارة العمليات التابعة لوزارة الداخلية تكفى لحماية أمن المطار بالكامل فى الوقت الحالى.

وقال التومى فى تصريح اليوم، السبت، إن سيارة كشف المتفجرات توفر أعباء كثيرة فى التفتيش بالأخص على الأسلحة والحد من وجودها داخل المطار.

وأوضح أن عملية المسح ما بين موقع السيارة على الجانب الأيمن والجانب الآخر وبأشعة تحت الصينية وتحت إشراف مهندسين مختصين تدربوا على عملية المسح والتفتيش والتميز مابين معادن والأسلحة وما نوعيتها.

وأضاف مدير الإدارة العامة لعمليات الشرطة وحرس مطار طرابلس الدولى أن العمل جار على تسليم بقية السيارات.