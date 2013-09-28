أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الخضراوات وممارسة الرياضة أفضل علاج لتدهن الكبد

Google+ Print
الخضراوات وممارسة الرياضة أفضل علاج لتدهن الكبد الخضراوات وممارسة الرياضة أفضل علاج لتدهن الكبد

أكدت الأبحاث العلمية والدراسات أن زيادة على الكبد يمثل حاليا فى 12.5% من أسباب أمراض الكبد، ولكن هذه النسبة تزداد فى الدول الأوروبية والمتقدمة لتصل إلى حوالى 45%، وذلك لزيادة الاعتماد على الوجبات السريعة وعدم ممارسة الرياضة.

يقول الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى يشكو مريض تدهن الكبد من آلام بالجانب الأيمن من البطن فى المراحل الأولى، وتؤكد التحاليل ارتفاع أنزيمات الكبد، وسلبية الفيروسات الكبدية، والموجات فوق الصوتية توضح زيادة حجم الكبد وزيادة ترسب الدهون على الخلية الكبدية، يؤدى إلى تدميرها وتفقد وظيفتها وكلما زادت نسبة ترسب الدهون فى الكبد زادت تدهور الحالة، وإذا زادت ترسيب الدهون فى الكبد عن 33% يؤدى إلى تدهور حالة الكبد والتى قد تتفاقم وتتدهور بعد 15 سنة إلى التهاب مزمن ثم إلى تليف بالكبد بعد ذلك وتزداد حالات تدهن الكبد فى المرضى الذين يعانون من السمنة.

ويؤكد أنه كلما زادت السمنة زادت نسبة دهون الكبد وتدهور الحالة إلى الأسوأ والعلاج الأمثل فى هذه الحالة هو تغيير نمط الحياة، وذلك بممارسة الرياضة بانتظام بمعدل 45 دقيقة على الأقل يوميا وأن تكون التمارين الرياضية متدرجة لكى يفقد جسم المريض السعرات الحرارية مما يساعد على تقليل نسبة الدهون بالخلية الكبدية.

ويلعب النظام الغذائى المتوازن دورا هاما فى التخلص من الدهون وذلك بمنع تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحم الأحمر والكريمة والقشطة والبط والأوز، ويجب نزع جلد الدجاج ومنع تناول الحمام والوجبات الجاهزة لما تحتويه من زيوت مشبعة تزيد حالة الكبد سواء، وننصح هؤلاء المرضى بالإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة مثل التفاح والكمثرى والجوافة والموز والفواكه الغنية بالألياف.

وإذا استمر هؤلاء المرضى على هذا النظام الغذائى لمدة ثلاثة أشهر يحدث تحسن ملحوظ فى وظائف الكبد ونسبة ترسيب الدهون على الخلية الكبدية، وأيضا انخفاض الوزن دون الحاجة إلى تناول أى أدوية أو عقاقير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر