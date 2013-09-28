أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لون قشرة الشعر يحدد هل هى خطيرة أم لا

Google+ Print
لون قشرة الشعر يحدد هل هى خطيرة أم لا لون قشرة الشعر يحدد هل هى خطيرة أم لا

من منا لم يعان مشكلة قشرة الشعر أو قد تكون سببت لك إحراجا كبيرا بين أصدقائك والعاملين معك، وهى بالفعل قد تكون مشكلة خطيرة ما لم تنبه لها فعلا.

تقول الدكتورة جيهان مصطفى، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، إن مشكلة قشرة الشعر من المشكلات التى تسبب إحراجا للكثيرين وتعطى انطباعا على أن هذا الشعر غير صحى وغير نظيف وعلى الرغم من خطأ هذا الاعتقاد إلا أن هذا ما يبدو عليه الأمر.

وأضافت أن الشعر مصل الجسد تماما يتأثر بالعوامل الخارجية والداخلية عند حصول الشعر على التغذية المثالية من الطعام الذى نتناوله يوميا، يؤدى إلى وجود مشاكل به، بالإضافة إلى أن التعرض الدائم إلى الشمس والأتربة والحركة طوال اليوم من الأمور التى تسبب تلف الشعر ومن أهم أسباب ظهور قشرة الشعر.

بالإضافة إلى أن العوامل الوراثية قد يكون لها علاقة فى ظهور قشرة الشعر بالإضافة إلى ظهور عده أمراض أخرى كالثعلبة بكافة أنواعها.

كما أن السمنة من الأمراض التى يمكن أن تؤثر على صحة الشعر بجانب بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية التى قد تؤثر على صحة الشعر وقوته وتكون مسئولة عن تقصفه.

وأضافت جيهان قشرة الشعر نوعان، الأول وهى قشرة ضارة ويجب علاجها فورا ويتم تحديدها من قبل الطبيب والأخرى قشرة عادية.

إذا كنت تعانى من قشور بالشعر لونها أصفر فيجب عليك زيارة طبيب فورا لأن هذا النوع ما هو نتيجة التهاب الجلد وخاصة الشعر الدهنى، وهذا يعتبر مرضا جلديا يحتاج إلى العلاج ويحدث للأشخاص الذين لديهم مشكلة فى الغدد التى تفرز تلك بفروة الرأس وفى كثير من الحالات يحتاج المريض إلى مضاد للفطريات وأدوية يكتبها طبيب الجلدية.

أما إذا كنت تعانى من القشرة البيضاء والتى تظهر بشدة على لياقة الملابس، فإنها غير مؤذية على الإطلاق ويعتقد أن تلك القشرة تنتج نتيجة نمو فطريات بشكل كبير بالإضافة إلى عدم الاعتناء أو الاهتمام بالشعر كوصول الشعر إلى مرحلة جفاف بوصيلة الشعر، مما يؤدى إلى ظهور تلك المشكلة وعلاجها يتم من خلال استخدام شامبو مضاد للقشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365