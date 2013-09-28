لون قشرة الشعر يحدد هل هى خطيرة أم لا

من منا لم يعان مشكلة قشرة الشعر أو قد تكون سببت لك إحراجا كبيرا بين أصدقائك والعاملين معك، وهى بالفعل قد تكون مشكلة خطيرة ما لم تنبه لها فعلا.

تقول الدكتورة جيهان مصطفى، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، إن مشكلة قشرة الشعر من المشكلات التى تسبب إحراجا للكثيرين وتعطى انطباعا على أن هذا الشعر غير صحى وغير نظيف وعلى الرغم من خطأ هذا الاعتقاد إلا أن هذا ما يبدو عليه الأمر.

وأضافت أن الشعر مصل الجسد تماما يتأثر بالعوامل الخارجية والداخلية عند حصول الشعر على التغذية المثالية من الطعام الذى نتناوله يوميا، يؤدى إلى وجود مشاكل به، بالإضافة إلى أن التعرض الدائم إلى الشمس والأتربة والحركة طوال اليوم من الأمور التى تسبب تلف الشعر ومن أهم أسباب ظهور قشرة الشعر.

بالإضافة إلى أن العوامل الوراثية قد يكون لها علاقة فى ظهور قشرة الشعر بالإضافة إلى ظهور عده أمراض أخرى كالثعلبة بكافة أنواعها.

كما أن السمنة من الأمراض التى يمكن أن تؤثر على صحة الشعر بجانب بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية التى قد تؤثر على صحة الشعر وقوته وتكون مسئولة عن تقصفه.

وأضافت جيهان قشرة الشعر نوعان، الأول وهى قشرة ضارة ويجب علاجها فورا ويتم تحديدها من قبل الطبيب والأخرى قشرة عادية.

إذا كنت تعانى من قشور بالشعر لونها أصفر فيجب عليك زيارة طبيب فورا لأن هذا النوع ما هو نتيجة التهاب الجلد وخاصة الشعر الدهنى، وهذا يعتبر مرضا جلديا يحتاج إلى العلاج ويحدث للأشخاص الذين لديهم مشكلة فى الغدد التى تفرز تلك الدهون بفروة الرأس وفى كثير من الحالات يحتاج المريض إلى مضاد للفطريات وأدوية يكتبها طبيب الجلدية.

أما إذا كنت تعانى من القشرة البيضاء والتى تظهر بشدة على لياقة الملابس، فإنها غير مؤذية على الإطلاق ويعتقد أن تلك القشرة تنتج نتيجة نمو فطريات بشكل كبير بالإضافة إلى عدم الاعتناء أو الاهتمام بالشعر كوصول الشعر إلى مرحلة جفاف بوصيلة الشعر، مما يؤدى إلى ظهور تلك المشكلة وعلاجها يتم من خلال استخدام شامبو مضاد للقشرة.