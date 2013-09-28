المتابعة الدورية للحامل خاصة بالشهور الأخيرة تحميكِ من مضاعفات الولادة

يؤثر الحمل بشكل كبير على المرأة من حيث الصحة العامة، حيث تعانى الحامل من كثير من المشكلات مثل اضطرابات المعدة والنوم والإمساك وغيرها من المشكلات.

ويقول الدكتور عبد الرؤوف رياض مستشار النساء والتوليد وعلاج نفس الخصوبة بجامعة الأردن، إن المتابعة الدورية للمرأة الحامل من أهم الأمور التى يجب الاهتمام بها وخاصة فى الشهور الأخيرة، فكثير من مضاعفات الولادة تحدث فى الشهر التاسع من الحمل.

حيث يعتبر ذلك الشهر من أخطر أشهر الحمل حيث يكتمل نمو الجنين، ويبدأ فى اتخاذا وضعية الولادة وهو أن يتجه برأسه إلى قناة الولادة وفى بعض الحالات التى لا يقوم الجنين بأخذ الوضعية الصحيحة يعرض الأم والجنين إلى أخطار جمة.

وتشمل المضاعفات انفصال المشيمة داخل الرحم فى وقت مبكر مما يعرض حياة الجنين والأم إلى الخطر، بالإضافة إلى أن الولادة بهذا الشكل ترتفع معها الإصابة بأضرار المخ للجنين بالإضافة إلى أضرار كبيرة تصيب الأم وقد تؤدى إلى الوفاة.

والمتابعة الدورية مع الطبيب هى التى تحدد ما إذا كنت ستكونين قادرة على الخضوع إلى الولادة القيصرية أو الطبيعية حسب قدرتك ووضع الجنين، وفى حالة كانت هناك مشاكل مع الجنين كوجوده فى الوضع المقلوب.

ففى تلك الحالة يكون لك عدة اختيارات ومنها إجراء عملية بسيطة لتعديل وضع الجنين، وهذا كى تتمكنين من الولادة بشكل طبيعى أو اختيار الولادة القيصرية.

وأضاف رياض أن هناك عدة تمارين يجب أن تتابعيها مع الطبيب الخاص بك ولذلك لتدريب على التعامل مع انقباضات الولادة والطلق.