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التغيرات الجوية تؤدى إلى الإصابة بالحساسية وقشرة الرأس

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التغيرات الجوية تؤدى إلى الإصابة بالحساسية وقشرة الرأس التغيرات الجوية تؤدى إلى الإصابة بالحساسية وقشرة الرأس

عند تغيير الفصول تتأثر صحة الإنسان بالإصابة بالأنفلونزا وجفاف الجلد وانتشار القشرة، نظراً للتغيير المفاجئ والرطوبة.

تقول الدكتورة مهجة حنا جرجس، أستاذ الأمراض الجلدية، إن من الأمراض المنتشرة حالياً لتغير الجو مع انتهاء فصل الصيف هى أمراض الحساسية والحساسية الموروثة وجفاف الجلد والصدفية وقشرة الرأس، نتيجة للتغير فى بداية الفصول.

أوضحت جرجس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قشرة الرأس تزداد بكثرة عند بداية فصل الشتاء أو بداية الرطوبة بالجو، نتيجة لجفاف البشرة أو تكون عدوى من استخدام الأشياء الخاصة للعناية بالشعر فى صالونات التجميل.

وأضافت جرجس، أن علاج قشرة الرأس يكون باستخدام الشامبو الطبى المضاد للقشرة والفطريات وعدم التوتر وتناول الأكل الصحى، ويكون علاج جفاف الجلد باستخدام الكريمات المرطبة والملطفة للجلد، وعلاج الصدفية والحساسية بالعلاج الخاص بهما الذى يوصفه الطبيب للمريض.
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