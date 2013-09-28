طرق ونصائح لأعمال منزلية بدون إصابات.. والحفاظ على الرشاقة

الأعمال المنزلية وترتيب المنزل وتهيئته، غسيل الملابس أو تنظيف الأرضيات والفرش وتمشيط الحجرات، كلها أعمال يجب القيام بها طريقة سليمة لأنها سبب إصابة أغلب السيدات بأمراض العظام.

الدكتور صابر الغرباوى استشارى أمرض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى أكد أن هناك طرقا جيدة وتغيير فى حركات الجسم أثناء قيام المرأة بالأعمال المنزلية وترتيب المنزل يجعلها تتحول من جهد بدنى غير مجدٍ وشاق على النفس والجسم إلى تمرينات حقيقة تحافظ بها المرأة على كل الجسم وتجعلها بمنأى عن مشكلات العظام المحتملة لأى حركة غير سليمة تحدث بشكل خاطف قد تؤذى الجسم طوال العمر، وتعمل كذلك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ومن هذه الطرق يجب أن تقوم المرأة بتنظيف المنزل بعد تناولها الطعام وليس قبل تناوله لكى تقوم بحرق أكبر كمية من السعرات والدهون، ثانيا يجب مثلا عند القيام باستخدام المكنسة أن تثبت السيدة رجل واحدة على الأرض وتثنى الثانية صعودا وهبوطا مع حركة المكنسة كى لا يتأذى ظهرها وتقوى عضلات الظهر والساقين وتحرق دهونا أكثر.

على المرأة أيضا أن تقوم بثنى الركبتين والنزول بالجسم عليهما لالتقاط الأشياء الملقاة على الأرض، حتى تحرق الدهون فى خصرها وتتفادى إصابات الظهر.

عليها أن تستخدم يديها كثيرا وبحركات دائرية عند غسيل الحوائط مثلا، لتقوية عضلات القفص الصدرى والذراعين.