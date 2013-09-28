حملة "تعالوا نشوف مصر" تحتفل باليوم العالمى للسياحة الداخلية في مجمع الأديان

كتب : محمود عباس السبت 28-09-2013 16:11

احتفلت حملة "تعالوا نشوف مصر" لتنشيط السياحة الداخلية أمس باليوم العالمى للسياحة بزيارة مجمع الأديان بمصر القديمة، وذلك تحت رعاية المعهد المصري الديمقراطي، وبمشاركة منظمة جامعة الشعوب العربية، وحضور أكثر من 60 شابا وفتاة.

وأعلن المعهد المصري في بيان له، أن الاحتفالية بدأت بزيارة مسجد عمرو بن العاص، ثم الكنيسة المعلقة ومارجرجس والمتحف القبطي وحصن بابليون، وانتهت بزيارة سريعة للمعبد اليهودي.

وينظم المعهد المصري الديمقراطي هذه الحملة منذ سبتمبر 2012 تشجيعا للمصريين على زيارة معالم وطنهم، وإيمانا منه بأهمية دور المجتمع المدني على صعيد التوعية بقيم الحرية والديمقراطية، ودوره من ناحية أخرى في إعادة بناء الوطن خلال مرحلة ما بعد الثورة، بعد أن تأثرت موارد الدولة سلبيا وخاصة السياحة، التي يعتمد عليها قطاع كبير من المصريين، بل وتعتمد عليها محافظات بأكملها.

وأكد بيان المعهد أن الحملة تطوعية بالكامل ولا تعتمد على أي موارد سوى مساهمة المعهد، مشيرا إلى أن الحملة نظمت سابقا زيارة للمتحف المصري والقلعة ومتحف الفن الإسلامي، وستستمر في ممارسة نشاطها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.