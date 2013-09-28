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مصر تواجه غانا في السادسة بتوقيت القاهرة

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مصر تواجه غانا في السادسة بتوقيت القاهرة مصر تواجه غانا في السادسة بتوقيت القاهرة

يواجه منتخب نظيره الغاني في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بكوماسي في الـ15 من أكتوبر المقبل في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وكشف عمرو شاهين رئيس إدارة التسويق والتلفزيون بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية لمباريات الجولة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال شاهين في مؤتمر صحفي "الكاف والفيفا عملا سويا طوال الأسبوع الماضي للوصول الي أفضل جدول لتوزيع مباريات التصفيات ومواعيدها بما يضمن لها أعلي نسبة مشاهدة تلفزيونية."

وأضاف "تم تحديد المواعيد بحيث لا تتعارض مع رغبة الإتحاد المضيف كونه أدري بطبيعة الأجواء في بلاده ومسئوليته الأمنية تجاه مباريات بهذا الحجم من الأهمية."

وبات من المقرر أن يستضيف منتخب غانا نظيره المصري في تمام الرابعة عصرا بتوقيت النجوم السوداء على ملعب بابا يارا.

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