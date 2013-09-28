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السادات: إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يخدم الأحزاب الهشة

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السادات: إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يخدم الأحزاب الهشة السادات: إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يخدم الأحزاب الهشة

انتقد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي التصريحات التى خرجت من مؤسسة الرئاسة بشأن أن الرئيس ليس لديه مانع من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية ، واصفا هذا الأمر بالمرفوض وأنه يتعارض مع خارطة الطريق .

واتهم السادات في تصريحات صحفية بعض الأحزاب التي وصفها بـ”الهشة والتي لا وزن لها فى الشارع” بأنها تعمل على تغيير خارطة الطريق وإقامة الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لآنها تدرك عدم قدرتها على تحقيق أي نجاح فى الانتخابات إذا ما أجريت في ميعادها.

وأشار السادات إلى أن هذا الأمر مرفوض لغالبية القوى السياسية، ولا يصب فى صالح المواطن الذى يريد انتهاء خارطة الطريق فى أسرع وقت حتى تعود الحياة بشكل منتظم مرة أخري ونتفرغ للتنمية وبناء الوطن .

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي انه سيقوم بجمع توقيعات رؤساء الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لأي تعديل فى خارطة الطريق ومن ثم تحديد موعد مع الرئيس المستشار عدلي منصور وعرضها عليه.

 

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