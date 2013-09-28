"مريم" في وهران بغياب عابد فهد وسلاف فواخرجي

عندما عرض الفيلم السوري "مريم" في مهرجان وهران للفيلم العربي ضمن فئة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة نال إعجاب المشاهدين، حيث كان الجمهور في قاعة العرض بين الفترة والأخرى تعلو أصواتهم بالصفير والتصفيق لبعض المشاهد. وما لوحظ على الفيلم أنه يتمتع "ببردوكشن" عالي الجودة، حضر الفيلم مخرج العمل باسل الخطيب ومن الفنانين: أسعد فضة وصباح الجزائر وديما قندلفت، بينما غاب عن الحضور عابد فهد وسلاف فواخرجي، وربما يعود سر غيابهما إلى الأحداث التي في سوريا. كما حضر العرض أعضاء لجنة التحكيم.

تروي قصة الفيلم عن المتغيرات السياسية والاجتماعية والقدرية المفروضة على حياة ثلاث نساء يحملن الاسم نفسه "مريم".

لاحظنا في كل المشاهد الخارجية من الفيلم أن الطقس شديد البرودة وماطر دائماً، فسألت "سيدتي نت" المخرج باسل الخطيب عن سر وجود المطر والشتاء الدائم فقال هذه المشاهد أترك تفسيرها للمشاهد كل واحد منهم يترجمها بطريقته الخاصة، فقد تعمدت أن أتركها للمشاهد حتى أرى ردود الأفعال.

وفي سؤال آخر عن كيفية تصوير المشاهد الخارجية في ظل الظروف السياسية رد قائلاً: لقد غامرنا بذلك فقررنا التصوير والحمد الله تم تصوير الفيلم بالكامل من دون أي مشاكل.