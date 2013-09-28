أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

تصميمات خاصة للاحتفال بدار الأوبرا في عيدها الفضي

Google+ Print
تصميمات خاصة للاحتفال بدار الأوبرا في عيدها الفضي تصميمات خاصة للاحتفال بدار الأوبرا في عيدها الفضي

كتب : رانيا محمود منذ 15 دقيقة

يقوم الفنان مصطفى عوض، مصمم الجرافيك بوزارة الثقافة بتصميم الدعايه الكاملة لليوبيل الفضي لدار الأوبرا المصرية والتي تتمثل في بوستر وإعلانات أوت دور ودعوات وفولدرات ودروع وميداليات وتجهيز الساحة الخارجية للأوبرا لاستقبال الحفل.

وقد أكد مصطفى في تصريح أن اختياره كان بناء على تكليف من الدكتوره إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الأوبرا وأن الفكرة الأساسية التي ستدور حولها الدعايه ستتمثل في التتويج.

يذكر أن اليوبيل الفضي لدار الأوبرا سيكون موافقا يوم 10 أكتوبر القادم، وسيقام الحفل على المسرح الكبير بدار الاوبرا.


>

تصميمات للاحتفال بالعيد الفضي للاوبرا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017