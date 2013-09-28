تصميمات خاصة للاحتفال بدار الأوبرا في عيدها الفضي

كتب : رانيا محمود منذ 15 دقيقة

يقوم الفنان مصطفى عوض، مصمم الجرافيك بوزارة الثقافة بتصميم الدعايه الكاملة لليوبيل الفضي لدار الأوبرا المصرية والتي تتمثل في بوستر وإعلانات أوت دور ودعوات وفولدرات ودروع وميداليات وتجهيز الساحة الخارجية للأوبرا لاستقبال الحفل.

وقد أكد مصطفى في تصريح أن اختياره كان بناء على تكليف من الدكتوره إيناس عبد الدايم، رئيسة دار الأوبرا وأن الفكرة الأساسية التي ستدور حولها الدعايه ستتمثل في التتويج.

يذكر أن اليوبيل الفضي لدار الأوبرا سيكون موافقا يوم 10 أكتوبر القادم، وسيقام الحفل على المسرح الكبير بدار الاوبرا.



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تصميمات للاحتفال بالعيد الفضي للاوبرا