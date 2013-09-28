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عرض "معسكر مصر الجديدة" اليوم على مسرح الغد

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عرض "معسكر مصر الجديدة" اليوم على مسرح الغد عرض "معسكر مصر الجديدة" اليوم على مسرح الغد

كتب : رانيا محمود منذ 12 دقيقة

يستأنف مسرح الغد بالعجوزة تقديم العرض المسرحي "معسكر الجديدة"، في السابعة والنصف مساء اليوم.

يتناول العرض الأحداث الخاصة بأحد المعسكرات التي يقيم بها أحد أبطال حرب أكتوبر الذي يحاول بكل طاقته تجميع مجموعة من الشباب حوله لصنع مدينة فاضلة.

العرض من إنتاج الفرقة القومية للعروض المصرية، تأليف وإخراج وأشعار إسماعيل مختار، وبطولة وفاء الحكيم، عبير عادل، هشام عبد الله، أحمد الشافعي، عصام شكري، عصام مصطفى، أحمد عبد الهادى، صلاح الخطيب، الخضر نون، جلال عثمان، معتز السويفى، أحمد قنديل وطارق شرف، موسيقى أحمد الحجار، ديكور وملابس، رامه فاروق، إضاءة عز حلمي.

جدير بالذكر أن مسارح البيت الفني بدأت في استعادة نشاطها مع تقليص ساعات الحظر، والذي بدأ بمسرحي القاهرة للعرائس والقومي للطفل، ثم انضمت إليهم فرقة الساحة والشباب، بالإضافة إلى انتظام البروفات داخل الفرق المختلفة لافتتاح عروض جديدة خلال الشهر المقبل.

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