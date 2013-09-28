بالصور.. ضبط شخصان بحوزتهما “جرينوف” وبندقية آلية ومئات الطلقات بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز الفتح بأسيوط من ضبط رشاش جرينوف بحوزتة عبد الستار أحمد عبد الستار محمود وشهرته عبد الستار محمود 36 سنة فلاح ومقيم بنى مر مركز الفتح مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2573 إداري مركز الفتح “قتل عمد” وبحوزته رشاش جرينوف متعدد عيار 7.62×51 مم و2 شريط بهما 137 طلقة من ذات العيار وحقيبة جلدية لحمل الذخيرة .

و شقيقه “عيد أحمد عبد الستار محمود 41 سنة تاجر مواشي ومقيم بذات الناحية وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مم و640 طلقة من ذات العيار و33 خزينة لذات السلاح و2 حقيبة جلدية لحمل الذخيرة ، كما تم ضبط 2 فرد رصاص محلى الصنع ، وصديري واقي من الرصاص وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 250 جرام تقريباً بمنزلهما.

و تحرر محضر بالمضبوطات وجار العرض على النيابة .