اتحاد الإذاعة والتليفزيون والإتحاد الإفريقي لكرة اليد يبحثان حق التليفزيون بث البطولة القادمة

التقى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وفد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة السيد/ لانر جلوفر نائب رئيس الاتحاد – الذى يزور مصر حاليا – ، حيث بحثا موضوع حق بث البطولة من خلال التليفزيون المصري في حال استضافة مصر لها ومدى إمكانية واستعدادات التليفزيون المصري لنقل البطولة.

تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة الوفد إقامة البطولة في إحدى الدول وهي مصر والكونغو وتونس ، حيث يتابع الوفد مع المسؤولين في مصر إمكانية إقامة بالبطولة ، وتعكس أهمية إقامة البطولة في مصر توافر الأمن والاستقرار بها.

حضر اللقاء من جانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون عبد الفتاح حسن رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وأحمد شكري رئيس قناة النيل للرياضة و هشام رشاد رئيس البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري ، كما حضر اللقاء الكابتن مدحت البلتاجي من نجوم كرة اليد ,وطارق الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ، وزهير عمار مسؤول التنسيق والموارد المالية بالاتحادين المصري والأفريقي.

أ.ش.أ