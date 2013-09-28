مصمم أزياء يتوقع انتشار موضة "الشبشب والبدلة" بعد كليب عمرو دياب الأخير

كتب : سارة سعيد منذ 46 دقيقة

حظى "شبشب" عمرو دياب الذي ظهر به في كليبه الجديد "الليلة" الذي عرض أمس، باهتمام كبير وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتداء الشبشب على بدلة.

ويرى مصمم الأزياء الرجالية وليد خيري، أن بعد ارتداء عمرو دياب لـ"الشبشب" على البدلة، سيتجه الشباب إلى تقليده وستنتشر هذه الموضة في الفترة القادمة بسبب حبهم لعمرو دياب، فهو نجم محبوب بين فئة كبيرة من الشباب الذين يسعون إلى مجاراته في الأزياء نظرًا لأنه يعد نافذة على الموضة العالمية التي يتبعها.

وأشاد خيري بـ"لوك" دياب الجديد واصفًا إياه بالجرئ، ورغم انتشاره في الدول الغربية إلا أنه ليس موجودًا في مصر، ولذلك يتابع الشباب أزياء عمرو دياب باهتمام كونه يبتكر دائمًا في اختياره للأزياء، ويعكس موضة الغرب بطريقة تناسب الشباب.

وعن سخرية الناس من ارتداء الشبشب "الكاجوال" مع البدلة "الكلاسيك"، يقول خيري إن "هذا اللوك جديد ويحتاج إلى جرأة من يرتديه، وسيتقبله المجتمع تدريجيًا كما تقبل فكرة ارتداء الشباب للشورتات القصيرة والألوان القوية كالأزرق والبرتقالي والأصفر".

ويوضح مصمم الأزياء الرجالية أن الشباب الآن أصبح يتابع خطوط الموضة الرجالية، بعد أن كانت لا تنال أي اهتمام من قبلهم، وكانت مقصورة على النساء والفتيات فقط.