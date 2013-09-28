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بعد خسارته في "Arab Idol".. سعودي يحاول إثبات موهبته في "ستار أكاديمي"

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بعد خسارته في "Arab Idol".. سعودي يحاول إثبات موهبته في "ستار أكاديمي" بعد خسارته في "Arab Idol".. سعودي يحاول إثبات موهبته في "ستار أكاديمي"
عبد الله عبد العزيز اجتاز عدة مراحل ضمن "Arab Idol".. لكنه فشل في المراحل النهائية فانضم إلى "ستار أكاديمي"

كتب : نورهان طلعت منذ 32 دقيقة

يحاول المتسابق السعودي عبدالله عبدالعزيز المشارك في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في موسمه التاسع، الذي انطلق أمس الأول على قناة CBC، إثبات موهبته بعد خسارته في برنامج اكتشاف المواهب الآخر "Arab Idol" الموسم الماضي.

ونجح عبدالعزيز في عبور عدة مراحل بـ"Arab Idol"، لكنه فشل في اجتياز المراحل النهائية من البرنامج، فانضم إلى متسابقي "ستار أكاديمي" محاولا تحقيق النجاح والشهرة والنجومية.

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