إطلاق أول علاج فموي لالتهاب المفاصل بالإمارات

اطلقت شركة فايزر العالمية مساء أمس الأول على هامش مؤتمر أبوظبي للمراجعة المتقدمة لأمراض المفاصل علاجاً مبتكراً لالتهاب المفاصل الروماتزمي الذي يعد أول دواء يؤخذ عن طريق الفم ويستهدف انزيمات داخل الخلايا تسمى انزيمات "جانس كاينيز" (JAK). وأطلق عليه الاسم التجاري زيلجيانز 5ملم (Xeljanz) وذلك خلال اجتماع علمي جمع نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين بفندق فيرمونت باب البحر في أبو ظبي.

وقالت الشركة أنه تم تسجيل الدواء الجديد بالاسم العلمي (توفاسيتينيب) في وزارة الصحة بدولة الإمارات لتكون الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد هذا الدواء المبتكر لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتزمي المتوسط إلى المتقدّم والذين ليس لديهم استجابة كافية للـ"ميثوتريكسات"، ويمنع استخدامه لمرضى السرطان وأمراض الكبد الحادة.

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وقال زيدان أبو عيسى، المدير العام لشركة فايزر في منطقة الخليج وشرق المتوسط "لقد عمل خبراؤنا وعلماؤنا على هذا الدواء الأول من نوعه على مدى عشرين عاماً بدءاً من اكتشافه وحتى تسجيله، وتطمح الشركة على الدوام إلى اختراع وتوفير العلاجات المبتكرة والفريدة التي من شأنها تعزيز القطاع الصحي والتأثير على المرضى وتحسين نوعية حياة الناس في كل مراحلها".

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واشار أبو عيسى إلى أن وزارة الصحة أجرت مفاوضات جادة مع شركة فايزر لتخفيض سعر الدواء وبالفعل تم تخفيض سعر الدواء حوالي 40% ليصبح سعره حوالي 5 آلاف درهم للشهر مقارنة بالسعر الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن شركات التأمين الصحي بالدولة ستقوم بتغطية سعر الدواء قريبا.

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وقال الدكتور مصطفى المعيني نائب المدير الطبي ورئيس قسم الأمراض المفصلية والحساسية والمناعة السريرية بمستشفى المفرق بأبوظبي: إن مرض التهاب المفاصل الروماتزمي يفرض عبئاً اجتماعيا كبيراً على كاهل المرضى، وتؤدي عدم معالجته بفعالية إلى معاناة المرضى من ألم مبرح وقد يصبحون عاجزين عن القيام حتى بمهام الحياة الإعتيادية البسيطة، وبالنظر إلى أن العديد من مرضى التهاب المفاصل الروماتزمي المتوسط إلى المتقدّم لا يستجيبون بشكل فعّال أو لا يتحملون العلاجات المتاحة حالياً، فإن العلاج الجديد يقدم لهم خَياراً فعالاً جديداً.

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ومن جهته قال الدكتور جمال الصالح، استشاري أمراض الروماتيزم، ورئيس قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى دبي: "يقدّر بأن 0.9% من الإماراتيين الذين يسكنون في إمارة دبي يعانون من إلتهاب المفاصل الروماتزمي وإن جميع مرضى التهاب المفاصل الروماتزمي تقريباً بحاجة للأدوية التقليدية المضادة للروماتيزم والمعدّلة للمرض وفي حال عدم استجابتهم للأدوية التقليدية توصف لهم الأدوية البيولوجية، ولكن حتى الآن يوجد بعض المرضى الذين لا يستجيبون بشكل كاف للعلاجات المتاحة مما يفرض عبئاً على المرضى ومزودي الرعاية الصحية ومن ضمنهم الجهات الحكومية وشركات التأمين. وبالتالي يصبح المرضى بحاجة ماسّة لخَيار علاجي جديد ليساعدهم على محاربة المرض".

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وقال الدكتور هندريك شولز كوبس، الأستاذ في الطب الباطني وأمراض الروماتيزم والمناعة السريرية، رئيس قسم أمراض الروماتيزم في العيادات الطبية بجامعة ميونيخ بألمانيا: "يستخدم الدواء الجديد الذي لم يتم تسجيله حتى الآن في المانيا يعد طريقة جديدة لعلاج إلتهاب المفاصل الروماتزمي المتوسط إلى المتقدّم.

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وقام الدواء خلال التجارب السريرية بتقليل علامات وأعراض المرض بشكل كبير كما وساهم في تحسين الأداء الجسدي للمرضى مما يجعل من المحتمل تغيير طريقة العلاج التي يستخدمها أطباء الروماتيزم لعلاج هذا المرض المزمن والذي قد يؤدي إلى العجز الجسدي. ونحن سعداء بأن يكون هذا الدواء المبتكر متوفراً للمرضى والأطباء كخيار إضافي للعلاج".

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وخلال الفترة من 08 ـ 30 سبتمبر الجاري ينظم مستشفى المفرق مؤتمر أبوظبي للمراجعة المتقدمة لأمراض الروماتيزم لتسليط الضوء على آخر التطورات والابتكارات في مجال أمراض الروماتيزم والمناعة السريرية ويستضيف المؤتمر 19 خبيرا عالميا في أمراض العظام والمفاصل وأخصائيي الروماتيزم للإطلاع على معارفهم وخبراتهم السريرية وآخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية .