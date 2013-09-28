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تعرف على مواعيد ذهاب تصفيات المونديال بتوقيت القاهرة

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تعرف على مواعيد ذهاب تصفيات المونديال بتوقيت القاهرة تعرف على مواعيد ذهاب تصفيات المونديال بتوقيت القاهرة

كشف عمرو شاهين رئيس إدارة التسويق والتلفزيون بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية لمباريات الجولة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال شاهين في مؤتمر صحفي "الكاف والفيفا عملا سويا طوال الأسبوع الماضي للوصول الي أفضل جدول لتوزيع مباريات التصفيات ومواعيدها بما يضمن لها أعلي نسبة مشاهدة تلفزيونية."

وأضاف "تم تحديد المواعيد بحيث لا تتعارض مع رغبة الإتحاد المضيف كونه أدري بطبيعة الأجواء في بلاده ومسئوليته الأمنية تجاه مباريات بهذا الحجم من الأهمية"

يُذكر أن المصري سيحل ضيفا علي نظيره الغاني يوم 15 أكتوبر في الرابعة عصرا بتوقيت كوماسي، السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وجائت مواعيد باقي المباريات بتوقيت القاهرة على النحو التالي

بوركينا فاسو × الجزائر – 12 أكتوبر – السادسة مساء.

كوت ديفوار × السنغال – 12 أكتوبر – السابعة مساء.

إثيوبيا × نيجيريا – 13 أكتوبر – الثالثة عصرا.

تونس ×الكاميرون – 13 أكتوبر – السابعة مساء.

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فيديو اليوم السابع

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