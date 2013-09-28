بالصور| "صباحي": لا وقت الآن للحديث عن "الرئاسة".. وتركيزنا يجب أن يكون على الدستور

كتب : محمود عباس منذ 32 دقيقة

شارك حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، صباح اليوم، في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر، وزار ضريح "عبدالناصر" الذي توافد عليه محبيه من المصريين البسطاء، والقيادات العسكرية، والوزراء والشخصيات العامة والسياسية وأسرة الزعيم الراحل.

كان في استقبال "صباحي" لدى وصوله الضريح، عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل، وعدد من قيادات التيار الشعبي والناصري، وقرأ "صباحي" الفاتحة أمام قبر عبدالناصر، الذي غطته الورود، ثم تبادل الحديث مع الحضور، وحيا حرصهم على حضور الذكرى السنوية للزعيم الراحل.

وقال "صباحي" في تصريحات صحفية، أثناء إحياء ذكرى عبدالناصر، إن "ثورة 25 ينايربموجتها الثانية فى 30 يونيو تسير في مسارها الصحيح، والشعب المصري يسير على خطوات خارطة الطريق بشكل جيد"، مضيفا أن "الوقت الآن ليس وقت الحديث عن انتخابات رئاسية وإنما الحديث عن الدستور الذي يجب أن يكون معبرا عن آمال الشعب المصري ويحد من سلطات الرئيس حتى لانشهد استبدادا مرة أخرى، تحت أي مسمى"، كما أكد "صباحي" على أهمية وجود قوانين تضمن العدالة الاجتماعية للمواطنين وتحقق لهم العيش بكرامة.

وعن ذكرى الزعيم جمال عبدالناصر، قال "صباحي" إن "الزعيم الراحل هو من وضع أسس الاستقلال الوطني والتحرر والتخلص من التبعية والهيمنة الخارجية، والفترة القادمة تحتاج مصر فيها لجهود المخلصين من أبنائها للخروج من الأزمات التي عانت منها خلال العقود الماضية".