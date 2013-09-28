وزير الداخلية يشهد حفل تخريج أول دفعة لضباط الشرف

1446 من المُرقّين لكادر الضباط يحلفون اليمين أمام الوزير

كتب : محمد بركات منذ 11 دقيقة

شهد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء اليوم، مراسم حلف اليمين لأول دفعة خريجين لكادر ضباط الشرف بوزارة الداخلية؛ حيث قام 1446 من أمناء الشرطة المرقين إلى كادر ضباط الشرف بعد تطبيق الشروط والمعايير التي تم تحديدها عليهم واجتيازهم الاختبارات والدورة التدريبية المؤهلة لكادر ضباط الشرف، بأداء يمين الولاء أمام السيد الوزير تمهيدًا لاستلام مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية؛ حيث حضر مراسم الاحتفال اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء مساعد أول الوزير لقطاع شؤون الضباط.

كما شهد وزير الداخلية، اليوم، مراسم حلف اليمين لطلبة السنة الرابعة لكلية الشرطة "الدور الثاني" حيث قام الخريجون الجدد وقوامهم 21 بأداء يمين الولاء أمام الوزير، تمهيدًا لاستلام مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

وعقب حلف اليمين، ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها بتوجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة لدورها الهام في الدفاع عن مصر وأمنها القومي، ودعمها المستمر لإرادة الشعب المصري نحو مستقبل أفضل في ظل مبادئ الحرية والديمقراطية والوقوف بجانب رجال الشرطة في التصدي للإرهاب والقضاء عليه واستعادة الأمن والاستقرار للوطن مهما كانت التضحيات.

كما أكد الوزير على دور رجال الشرطة في الحفاظ على أمن هذا البلد في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن والتي تتعاظم فيها تحديات العمل الأمني والتي تتطلب منا الالتزام بروح البسالة والفداء وإعلاء مصلحة الوطن واحترام سيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته وكرامته في إطار من حسن المعاملة والحزم في آن واحد، مؤكدًا أنه لا تعارض بين الحسم في إنفاذ القانون وبين الاحترام الواجب لكرامة المواطنين وصون حرياته.